Barbie: se reveló el esperado trailer y el elenco que formará parte de la película protagonizada por Margot Robbie

Los rumores sobre la llegada de Barbie a la gran pantalla y en versión live action parecen ahora muy lejanos. Todo lo que pudo especularse se hizo realidad con el estreno del esperado trailer de la nueva película dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling. La historia de esta cinta nos tiene muy expectantes a todos porque se dijo desde el principio que nada es lo que parece y veremos en el cine algo muy distinto a lo que podemos imaginar. Además, se reveló gran parte del elenco del film y la sorpresa absoluta fue nada más y nada menos que Dua Lipa.

El avance de Barbie da cuenta de uno de los conceptos más importantes de la nueva película del querido personaje: la inclusión. Hay muchas Barbie y muchos Ken en la cinta y una de las protagonistas que debutará en el cine como actriz es Dua Lipa, la cantante británica de 27 años, que aparece en uno de los pósters del film vestida de sirena pero que en el avance estrenado hoy no está presente.

La nueva película de Warner Bros. cuenta cómo Barbie es expulsada de Barbieland por no ser lo suficientemente perfecta entonces se lanza a una aventura increíble en el mundo entero acompañada por su novio, Ken, un rubio platinado de cuerpo perfecto que la ama de manera incondicional y está, según lo que se puede advertir en el trailer, presente para ella.

Como dijimos anteriormente hay muchas Barbie y muchos Ken que muestran de esta manera cómo cambió con el correr de los años el concepto de belleza e idealización. Ahora Ken puede ser un joven asiático como Simu Liu o puede haber una Barbie morena a cargo de Issa Rae que además es presidenta. El humor estará presente en el film con personalidades como Will Ferrell y Michael Cera.

Se reveló el resto del elenco que formará parte de Barbie, la película.

Barbie es escrita y dirigida por Greta Gerwig, un detalle no menor para Margot Robbie, que en una entrevista con British Vogue señaló que la cineasta es uno de los grandes atractivos del proyecto y seguramente motivará a mucha gente a acercarse al cine el próximo 20 de julio para ver la cinta. Por su parte, Will Ferrell ofreció un insight sobre el film a The Wall Street Journal: “Hablará sobre el patriarcado masculino y las mujeres en la sociedad actual”.