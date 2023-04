Yailin La Más Viral se vengó con Anuel AA de una forma demasiado tajante y polémica

Después de su relación con Karol G, Anuel AA volvió a encontrar el amor en Yailin La Más Viral. Aunque varios de sus fanáticos se mostraron en contra de este romance y de lo rápido que avanzaban en su historia romántica, lo cierto es que el cantante siempre defendió a la muchacha ante las críticas y se mostraba muy enamorado.

La pasión era tan grande que decidieron contraer matrimonio rápidamente, y también se encontraban en la dulce espera de una niña. Sin embargo, el amor que se tenían había desaparecido y las diferencias eran cada vez más grandes. Por lo tanto, decidieron separarse y mantener una buena relación por la crianza de su hija.

Pero al parecer, esto no es así. En las últimas horas, la influencer decidió realizar una jugada en las redes sociales que llamó la atención de los usuarios y también la crítica de varios de ellos. Sin dudas, se trata de un tipo de venganza que enfurecerá al cantante de reguetón. ¡Te contamos qué hizo!

Anuel AA y Yailin La Más Viral cuando aún eran pareja.

Después de vivir un intenso pero fugaz amor, Anuel AA reveló que se había separado de Yailin La Más Viral. Aunque el amor ya no formaba más parte de su relación, el intérprete aseguró que siempre iba a estar presente en la vida de la madre de su hija. De esta manera, ambos se mostraban muy amigables y esperaban con ansias la llegada de la niña.

Durante el esperado nacimiento de la pequeña Cattleya, ambos estuvieron juntos. En las diferentes fotografías y videos que salieron a la luz de aquel suceso, se los veía muy feliz de tener a su hija en sus brazos y parecían una familia feliz. Sin embargo, aquella amistad llegó a su fin con una jugada que realizó la influencer en las redes sociales.

Al igual que varias celebridades, la ex pareja decidió crearle una cuenta de Instagram a su bebé. Hasta hace unas horas, la cuenta aparecía registrada como Cattleya Gazmey Guillermo, en honor a los apellidos de sus padres: Emmanuel Gazmey Santiago, que es el nombre real intérprete, y Jorgina Lulú Guillermo Díaz, el nombre de pila de la influencer.

Sin embargo, ahora la bebé está registrada en la red social solo con el apellido de su madre. ¡Y eso no es todo! La muchacha también decidió eliminar el video del nacimiento, donde podía observarse en él al cantante de reguetón. Al parecer, su intención es que no haya ningún registro del intérprete en sus vidas.

La cuenta de la bebé sin el apellido de Anuel AA

Como era de esperar, esta decisión generó mucho revuelo en las redes sociales y los usuarios no tardaron en dar a conocer su opinión al respecto. La mayoría de ellos están en contra del accionar de Yailin La Más Viral, y hasta se animaron de catalogarla como “manipuladora“. Según los usuarios, está vengándose del cantante por haberse separado de ella.

"Manipulación nivel Dios", "¿Nos sorprende? No nos sorprende", "Menos mal quedaron bien", "Lo inmadura que es aún la niña", "Que manera tan baja de desquitarse con su hija, cuando no tiene la culpa y por el contrario si tiene la oportunidad de tener un gran papá" y "Quizás el no ha estado presente en estos momentos y está desquitándose de él", fueron algunas de los comentarios por parte de los internautas.