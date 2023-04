¡Se le fue la mano! Gerard Piqué en el ojo de la tormenta por dichos racistas contra Latinoamérica

Aunque durante muchos años fueron una de las parejas más bellas del mundo del entretenimiento, lo cierto es que el cariño que alguna vez existió entre Shakira y Gerard Piqué desapareció inmediatamente. Luego de anunciar su separación, la cantante se animó a contar su historia de desamor a través de sus canciones.

Así descubrimos su versión de la historia, en la cual revela que el ex futbolista le fue infiel con su actual pareja, Clara Chía. Desde entonces, la relación entre ambos fue empeorando y en cada oportunidad que tienen aprovechan para criticarse frente a las cámaras. Hoy llegó el turno del español, quien tuvo dichos muy racistas contra ella y Latinoamérica.

Los polémicos dicho de Gerard Piqué contra Latinoamérica

Durante una reciente entrevista en Twitch, el español decidió romper el silencio y referirse a las repercusiones que tuvo en su vida la famosa canción que Shakira lanzó con Bizarrap. Recordemos que en este éxito mundial, la colombiana hace referencia a su ex esposo y a la infidelidad que tuvo con su actual novia, Clara Chía.

En medio de ese descargo que realizó frente a las cámaras, Gerard Piqué apuntó fuertemente contra la gente de América Latina por cómo lo tratan en las redes sociales. "Mi expareja es latinoamericana, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales, de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles", comentó el ex deportista haciendo hincapié en el lugar de nacimiento de su ex esposa.

De acuerdo con sus palabras, luego de que la famosa canción saliera a la luz, los habitantes de Latinoamérica se pusieron del lado de la cantante y lo insultaron fuertemente a través de las redes sociales por haberla engañado. Aunque se mostró molesta, en la misma entrevista también aseguró que estos comentarios negativos no le importan ni le generan nada.

Según él, se mostró indiferente con sus haters de América Latina por el siguiente motivo: "No los conozco, están ahí, no tienen vida; no los voy a conocer nunca, son como robots". Como era de esperar, estos dichos generaron mucha repercusión en las redes sociales y muchísimas personas aseguraron que Gerard Piqué es un racista.

Orgullosa de ser Latinoamericana.

“Tratando a los Latinoamericanos como violentos, alimentando estereotipos absurdos. Qué tipo xenófobo”, “Recuerden que Monserrat, la madre de Piqué, dijo que ella prefería a Clara por ser española, esa familia nunca ha ocultado su racismo”, “El tipo es racista y no lo sabe”, fueron algunos de los comentarios que pudieron leerse en Twitter.

Lo cierto es que Shakira no se quedó con los brazos cruzados, y decidió salir en defensa de su gente mientras se instala en su nueva casa en Miami, Estados Unidos. De esta manera, a través de su cuenta oficial de Twitter, la estrella escribió: “Orgullosa de ser Latinoamericana“. Un mensaje que fue acompañado por todas las banderas de los países que forman parte de esta región.