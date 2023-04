A orillas del mar, Alicia Machado luce su cuerpo al natural y eleva la temperatura de las redes

Alicia Machado es una actriz, presentadora, productora, empresaria y ex-reina de belleza venezolana - estadounidense. Ella llegó a la fama cuando se coronó como ganadora del Miss Venezuela 1995 representando al Estado Yaracuy, luego obtuvo el título de Reina Mundial del Café en 1996. Posteriormente se coronó como Miss Universo 1996, siendo la cuarta venezolana en obtener el título de belleza.

Durante ese mismo año, Alicia Machado se convirtió en ciudadana estadounidense por naturalización, residiendo en la ciudad de Los Ángeles junto a su hija. Esta gran popularidad que posee se ve reflejada en redes sociales ya que cada vez que realiza una publicación sus seguidores reaccionan de manera inmediata.

Alicia Machado posee millones de seguidores en Instagram.

Esta vez no fue la excepción ya que recientemente, Alicia Machado compartió un par de fotos de ella en sus historias de IG que paralizaron las redes. En las mismas se la puede ver a orillas del mar luciendo un microbikini de colores. Este look no solo enalteció su belleza sino también su hermosa silueta.

Alicia Machado es una de las protagonistas de la telenovela "Juego de Mentiras". Esta tira televisiva comenzó el 7 de marzo. Cuando su esposa desaparece, todas las pistas apuntan hacia César Ferrer como principal sospechoso de su presunto asesinato, pero él, dispuesto a mantener la custodia de su pequeña hija, decide investigar el caso por sus propios medios. Mientras busca razones que expliquen la desaparición de Adriana Molina, descubre que ella llevaba una insospechada doble vida que incluye a un amante proveniente de una familia rica y poderosa. Todos tienen un motivo para eliminar a Adriana.

Alicia Machado es parte del elenco de la telenovela Juego de Mentiras.

Alicia Machado interpreta a una senadora corrupta llamada Alejandra Edwards, recientemente en una entrevista con un diario de México, la popular actriz habló de su personaje y dijo lo siguiente: "Alejandra mueve todas las piezas del ajedrez en función de su beneficio, entonces es un personaje bastante egocéntrico y muy apasionado".