No hay marcha atrás: Reese Witherspoon solicitó el divorcio y hará cumplir el acuerdo prenupcial con Jim Toth

Todos los rumores quedaron confirmados luego de que Reese Witherspoon pidiera oficialmente el divorcio de Jim Toth tras 12 años de compartir la vida juntos. Después de su primer matrimonio fallido, la actriz creía que este sería el definitivo, sin embargo, el amor también se terminó ya que fuentes cercanas a la pareja afirmaron que el enamoramiento había acabado hace rato. Sólo queda llevar a cabo el proceso siguiendo cada paso para el bienestar del hijo que tienen en común y que todo se cumpla según lo acordado en el contrato prenupcial.

Ya no hay marcha atrás, se sabe que Reese Witherspoon solicitó oficialmente el divorcio de su aún esposo Jim Toth, después de 12 años de matrimonio. De acuerdo con los documentos, la protagonista de Legalmente rubia, de 47 años, citó diferencias irreconciliables como el motivo de la separación.

El medio especializado TMZ reveló los registros judiciales del condado de Davidson. Witherspoon y Toth firmaron un acuerdo prenupcial en marzo de 2011 que es válido y proporcionará "disposiciones adecuadas y suficientes" para sus activos y deudas, según los documentos presentados en Nashville, Tennessee. La ex pareja, que comparte un hijo de 10 años, Tennesse, tendrá que inscribirse en una clase para papá, que es obligatoria en el condado de Davidson. Luego tendrán 60 días para presentar un certificado de finalización a la corte.

Según los informes, Reese presentará su acuerdo prenupcial a un juez para su aprobación, así como un plan de crianza permanente. Fue el 24 de marzo, Witherspoon publicó en Instagram, con un comunicado conjunto, que ella y Jim, de 52 años, se separaban, dos días antes de celebrar su 12 aniversario de bodas.

La estrella de Cruel Intentions dijo que ella y el ex ejecutivo de Creative Artist Agency "han disfrutado tantos años maravillosos juntos" y están "avanzando con profundo amor, amabilidad y respeto mutuo por todo lo que hemos creado juntos". Reese agregó que su "mayor prioridad" es su hijo. Witherspoon, quien también es mamá de su hija Ava, de 23 años, y de su hijo Deacon, de 19 —a los que tuvo con su ex esposo Ryan Phillippe—, quiere que "toda la familia" esté bien "mientras navegamos por este próximo capítulo". Page Six, informó que en el matrimonio de la pareja había "cero romance".

Una fuente compartió con el medio especializado que "no hay un gran escándalo o drama, sólo dos personas que esencialmente se convirtieron en co-padres y ya no tienen ningún sentimiento romántico el uno por el otro". Casi una semana después de anunciar la separación, Reese fue captada sin su anillo de bodas y en una llamada muy molesta.