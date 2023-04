Ella es Ruby, la hija transgénero de Jamie Lee Curtis

En las últimas semanas, Jamie Lee Curtis acaparó todos los titulares de los medios no sólo por ser premiada en los Oscar como Mejor Actriz de Reparto, sino por ser en cada paso y en cada detalle un ejemplo a seguir: en la perseverancia, en la constancia, en el trabajo, en la empatía, incluso, en el respeto. El pasado viernes 31 de marzo se celebró el Día de la Visibilidad Trans y la actriz fue una de las primeras en levantar la voz y apoyar la diversidad de las personas así como también la de su propia hija Ruby.

Jamie Lee Curtis se asegura de que su amor por su hija transgénero, Ruby, sea visible. "El amor es amor. El amor de una madre no conoce juicios”, escribió la actriz de 64 años junto a una foto en la que aparece ella y su hija menor, de 27, riendo y abrazándose en honor al Día de la Visibilidad Trans.

En el Día de la Visibilidad Trans, Jamie Lee Curtis celebró a su hija Ruby.

“Como mamá, me solidarizo totalmente con mis hijos a medida que avanzan en el universo como ellos mismos auténticos con sus propias mentes, cuerpos e ideas”, continuó Curtis. “En este día de la visibilidad trans mi hija y yo somos visibles #transvisibilityday”. En julio de 2021, la ganadora del Oscar reveló que ella y su esposo, el director Christopher Guest “observaron con asombro y orgullo cómo nuestro hijo se convirtió en nuestra hija Ruby”.

Curtis dijo en ese momento que la transición de Ruby la ayudó a deshacerse de la "vieja idea" de que el género es fijo y a darse cuenta de que la vida es una "metamorfosis constante".

Jamie Lee Curtis y Christopher Guest junto a sus hijas.

En una entrevista junto a su mamá tres meses después, Ruby detalló cómo se sinceró con sus papás, quienes también comparten a su hija Annie, de 36 años. “Fue aterrador, solo el hecho de decirles algo sobre mí que no sabían”, explicó a la revista People en octubre de 2021. “Fue intimidante, pero no estaba preocupada. Me habían aceptado tanto toda mi vida”.

Curtis admitió que la revelación involucró "aprender nueva terminología y palabras", pero enfatizó que el amor y el apoyo nunca faltaron. “No me enojo con ellos por eso”, dijo Ruby, quien anteriormente era conocida como Thomas, sobre los errores ocasionales de pronombres de sus padres. Agregó que tenía “unos 16 años” cuando “sabía que (ella) era diferente”. “Luego, siete años después, todavía siendo Tom en ese momento, le dije a la persona que ahora es mi prometida que probablemente soy trans”, recordó. “Y dijeron: 'Te amo por lo que eres'”.

Ruby se casó con su pareja, Kynthia, en mayo de 2022. Curtis fue su oficiante. A principios de este mes, la estrella de Everything Everywhere All at Once ganó su primer Premio de la Academia en la categoría de Mejor Actriz de Reparto. En honor a Ruby, cambió el nombre de la estatua del Oscar They/Them.

Jamie Lee Curtis apoyó desde el principio las decisiones de su hija Ruby.

“Estoy aquí para apoyar a Ruby. Ese es mi trabajo, al igual que cuidar, amar y apoyar a su hermana mayor, Annie, en sus viajes”, dijo Curtis. “Soy un estudiante agradecido. Estoy aprendiendo mucho de Ruby. La conversación está en curso. Pero quiero saber: ¿Cómo puedo hacer esto mejor?”.