De actriz a diseñadora: Angelina Jolie lanzará su propia marca de ropa

Nada está cerrado para Angelina Jolie que a sus 47 años vive en movimiento y, además de desplegar todo su talento frente a la gran pantalla y también detrás de ella, comenzó a incursionar en una faceta completamente distinta del rubro de la moda que siempre le interesó pero todavía no se había animado a probar. Hace meses, la estrella de Hollywood viene planeando lanzar su propia línea de indumentaria y joyería diseñada por ella misma y el primer gran paso está muy cerca de darse con la patente del nombre elegido.

Angelina Jolie solicitó la marca registrada Atelier Jolie y planea lanzar una línea de ropa y joyería, informó el diario británico The Sun. “La actriz ha estado trabajando en este proyecto durante más de un año y espera que se apruebe la marca registrada para poder seguir adelante en su nueva empresa”, dijo una fuente al medio. “La marca cubre todo, desde joyería hecha a la medida hasta ropa de alta costura y sastrería. Es una gran defensora de la moda sostenible y esto es algo en lo que la marca tendrá un gran enfoque”.

Angelina Jolie siempre se mostró muy interesada en la moda.

El informante agregó: "El plan aún está en pañales, pero las ruedas están en movimiento". Page Six Style obtuvo la solicitud de Jolie, que se presentó el 11 de mayo de 2022 ante la Oficina de Marcas y Patentes de EE. UU. (USPTO), respaldando el informe de The Sun. De hecho, la marca cubre "joyería personalizada" y "ropa y accesorios de moda vintage y de alta costura", así como bolsos, calzado e incluso artículos para el hogar que van desde ropa de cama hasta muebles.

Esta no sería la primera incursión de Jolie en el diseño de joyas. Hace más de una década, colaboró con Robert Procop, el joyero detrás de su magnífico anillo de compromiso de corte esmeralda de su ex Brad Pitt, en una colección llamada Style of Jolie.

Ahora, Angelina Jolie está a punto de patentar su propia marca de indumentaria y joyas.

“Angelina tiene una mente creativa y trabajamos bien juntas. Es muy práctica y muy metódica”, dijo Procop a British Vogue en 2012 sobre la colaboración, cuyas ganancias apoyaron a la organización benéfica de Jolie, Education Partnership for Children of Conflict.

Y el estilo claramente viene de familia; la hija mayor de Jolie, Zahara, también creó su propia colección con Procop en 2019, cuando solo tenía 14 años. Y como la línea de su mamá, la de Zahara tenía un componente caritativo. La adolescente donó todas las ganancias de sus piezas a House of Ruth Shelters, con sede en Los Ángeles, un centro de vivienda de transición para mujeres y niños maltratados.

Primero, lo hizo su hija Zahara y tuvo mucho éxito en el rubro de la moda.

Teniendo en cuenta el historial de impecables looks de alfombra roja de la ganadora del Oscar, algunos de los cuales ha transmitido a sus hijos, es probable que podamos ver a toda la familia de Jolie luciendo sus diseños en un futuro no muy lejano.