Se reveló cuál fue el aumento que recibió Zendaya por trabajar en Euphoria

La serie Euphoria vuelve a las plataformas y contará con su protagónica Zendaya, de quien se especuló cuál es el aumento que recibió para volver a trabajar en el proyecto que le permitió saltar a la fama mundial.

Y es que luego de Shake it up, su debut en televisión como “chica Disney”, sus participaciones fueron en ese tono. Con el tiempo se animó a coproducir algunos proyectos, incluso para otras plataformas, pero cuando su primer trabajo como productora ejecutiva empezó a tomar forma, también decidió poner el cuerpo frente a la cámara y mostrar todas sus facetas en la industria.

HBO emitió el primer episodio de Euphoria el 16 de junio de 2019 y presentó la historia de Ruby “Rue”Bennett, encarnada por Zendaya, una adolescente adicta a las drogas en proceso de recuperación que lucha por encontrar su lugar en el mundo.

A lo largo de dos temporadas, muestra como Rue y sus compañeros de escuela atraviesan un momento de mucha incertidumbre en sus vidas y cometiendo excesos con el sexo, las sustancias y hasta las redes sociales, buscando su identidad. Esta serie puso a la joven actriz de 26 años en la mira de todo el mundo y le permitió conseguir otro tipo de propuestas actorales de lo más alejadas del ratón más famoso.

Euphoria ha promediado 6,6 millones de visualizaciones en su primera temporada y llegó a duplicarla para la segunda, con 13,1 millones de media. Sin lugar a dudas, ha calado hondo en su audiencia y llamó la atención de nuevos fanáticos, y con esto como premisa, se vendrá una tercera.

Estipulada para lanzarse a finales de este año, pero que quizás se emita en 2024 solo para acrecentar el hype, esta nueva season tiene pinta de mantener y acrecentar el gran éxito que ha conseguido. Y con esto en consideración, la que también se va para arriba es Zendaya, ya que con esta expectativa sumado a que, en lo personal, salió ganadora del Globo de Oro y del Emmy, tuvo que actualizar el valor de sus servicios.

Según especuló el medio Puck News, la oriunda de Oakland podría llegar a cobrar un millón de dólares por episodio, todo un logro que la ubica como la primera actriz que alcanza semejante remuneración a su edad.

Esto se le sumará a su acaudalado patrimonio que ya se vio enriquecido por los 10 millones que consiguió por su trabajo en Spider-Man: No way home. No caben dudas de que Zendaya es la actriz del momento.