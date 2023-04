Con unos pantalones que marcaron perfectamente su figura, Belinda posó de manera sugerente y revolucionó Instagram

El sábado por la noche se dio a conocer que Cazzu, la rapera argentina, está embarazada y dará a luz al primer hijo de Christian Nodal, y la respuesta inmediata de Belinda fue realizar una nueva publicación en su red de la camarita exhibiendo un outfit canchero y sugerente tras sorprendente anuncio. La diva del pop posó con unos pantalones que marcaron perfectamente su silueta tonificada y la ola de halagos y likes no tardó en llegar.

La intérprete de Bella traición posó con un pants gris que marcaba perfectamente su silueta, por lo que internautas creen que se trataría de una indirecta para Nodal, quien cumplirá su sueño de ser papá a los 24 años. La publicación de Belinda recibió cientos de comentarios cargados de halagos para La Princesa del Pop, quien también aprovechó sus historias para compartir una de sus sugerentes fotos, pero con su éxito Las 12 de fondo.

Belinda posó con unos panalones que marcan su perfecta figura.

Sin embargo, Belinda también eligió una misteriosa frase de la canción Las 12, misma que lanzó el año pasado junto a su paisana y colega, Ana Mena. "'Fuimo' lo más lindo que hay. No me digas goodbye, no me digas goodbye. Si esto era guay. Fue una guerra de besos que a ti te ponía loquito. La camisa te dejaste, y yo esa no me la quito. Vuelve a darme un besito, babe, a quererme bonito Yo quiero devolverme a ese veranito".

Luego del anuncio de que su ex será papá, Belinda compartió un video en TikTok luciendo su figura con el vientre plano y doe fondo se escuchaba la canción Armani: "No necesito un anillo, y mis chicas no necesitan nada, porque he pasado por el infierno y he vuelto. Escucha cantar al luchador". Sin embargo, hace unos días se pronunció por primera vez sobre Cazzu.

Este posteo lo realizó luego del anuncio de que Christian Nodal y Cazzu serán padres.

Luego de que Cazzu, actual novia de Christian Nodal, declarara lo que piensa de Belinda y aclarar su postura sobre las comparaciones que han hecho entre ellas, la cantante española mexicana respondió a la rapera nacida en Argentina.

En entrevista con diversos medios de comunicación, Belinda reveló su sentir sobre la novia de su ex prometido: “Cazzu me encanta, es una super artista, la admiro mucho y me encanta su trabajo. Está hermosa”, declaró a su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México.

Muchos consideran que esta publicación fue a modo de provocación o respuesta al anuncio de que su ex será padre.

Recordemos que, las comparaciones entre las intérpretes tomaron fuerza cuando Cazzu grabó un videoclip con Los Ángeles Azules, agrupación que grabó la canción Amor a primera vista en colaboración con Belinda. Como toda una dama, la actriz de Bienvenidos a Edén, exitosa serie de Netflix, rompió el silencio sobre Cazzu, quien se convertirá en madre en los próximos meses tras casi un año de relación con Christian Nodal.