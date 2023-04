Maribel Guardia habló por primera vez, tras la muerte de su hijo: "No hay dolor..."

Maribel Guardia está pasando por uno de los momentos más tristes de su vida. El domingo 9 de abril, Julián Figueroa, hijo de la mencionada actriz perdió la vida a causa de un Infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. El cuerpo del joven de 27 años fue encontrado dentro de su casa en Ciudad de México.

Tras perder a su único hijo, Maribel Guardia habló por primera vez con los medios de prensa. El relato de la popular actriz comenzó así: "No aterrizaba ayer todavía, pero la casa está tan linda llena de flores y buenas energías de tanto cariño de la gente que yo no me lo esperaba de verdad".

Con lágrimas en su rostro, Maribel Guardia se paró delante de las cámaras para hablar de esta triste noticia: "Lo agradezco y le pido a todos los que están viendo que recen mucho por mi hijo, que recen mucho por nosotros para que podamos tener valor y le pido a Dios que a todos los que me están viendo puedan ver a sus hijos crecer, en casarse, en tener nietos, en triunfar, por que no hay dolor más grande que enterrar a un hijo", afirmó la talentosa actriz.

El comunicado de Maribel Guardia terminó de la siguiente manera: "Este dolor es tan grande que no se lo deseo a nadie, que Dios los bendiga, que los guarde en la palma de su mano, el me regalo un nieto y ahora hay que estar fuerte por él que ya no tiene a su papá y que tampoco entiende mucho el por qué de esta situación".

Con el paso de los años Maribel Guardia se ha convertido en una de las artistas más importantes de la farándula latina. Con grandes trabajos en la actuación y también la música, la nacida en Costa Rica ha llegado al corazón de todos en el continente. Es por eso que en este difícil momento que está atravesando, la actriz de 63 años recibió el apoyo de millones de personas.