Cuál fue la dieta que hizo Jennifer Aniston para llegar en forma a su nueva película

Las celebridades de Hollywood son maestros en modificar su cuerpo mediante regímenes alimenticios y de ejercicios para dar con el papel que se comprometieron a encarnar. Así también lo hizo Jennifer Aniston, y contó cuál fue la dieta que hizo para llegar en forma a su nueva película.

La actriz estadounidense de 54 años se mantiene más vigente que nunca y participó en la película Murdey Mystery 2, producida y protagonizada por Adam Sandler que se estrenó por la plataforma de la N roja. Y para llegar al pysique du role que el personaje le demandaba, debió mantener un régimen.

Para su comodidad, Aniston ya venía teniendo un comportamiento ya establecido con su alimentación y cuidado personal. Gracias a una dieta guiada por profesionales de la nutrición, actividad física constante y tratamientos estéticos, Jennifer sigue siendo una belleza de Hollywood sostenida desde la década de 1990, y en varias entrevistas reveló cuál es su receta.

Según contó a la revista First For Women, la actriz concluye que sus desayunos que usualmente consisten en “agua tibia con limón y luego un batido o una palta con huevos” son la clave. “Aprendí a prepararlos de diferentes formas así tienen un sabor diferente cada mañana”, explicó.

Manteniendo la variedad como el secreto de la constancia, sumó otra variante en su primera comida: “Agrego la clara (del huevo) justo antes de que la avena termine de cocinarse. Le da proteína adicional y una textura esponjosa que es deliciosa”.

En otra entrevista, esta vez con Radio Times, Jennifer confesó que también es adepta al ayuno intermitente en un régimen de 16.8, que consiste en pasar 16 horas sin comer para dividir las comidas más importantes del día en las ocho restantes.

“Hago ayuno intermitente, así que a veces no como nada por la mañana. He notado una gran diferencia al pasar 16 horas sin comer alimentos sólidos”, explicó dejando en claro que no es que no consume nada. Es que en esas ocho horas realiza la distribución de la ingesta de alimentos sólidos, mientras que sí puede consumir té, café o agua durante el resto de lo que queda del día.

Independientemente de los debates que estas prácticas pueden generar, lo cierto es que los efectos que hace n el cuerpo de Jennifer Aniston la dejan conforme y le brindan seguridad para que, por ejemplo, podamos disfrutar de su trabajo en Murdey Mystery 2 (o Misterio a la Vista), ya disponible en Netflix.