Tania Rincón reveló detalles de su separación

Luego de que semanas atrás Andrea Legarreta anunciara su ruptura con Erik Rubín, hace unos días, Tania Rincón dio a conocer que su esposo Daniel Pérez y ella decidieron poner fin a su relación que duró 16 años entre noviazgo y matrimonio. Ahora, la conductora del programa matutino "Hoy" de Telemundo, reveló algunos detalles de lo sucedido en el difícil y complicado proceso de separación.

"Una separación jamás va a ser fácil, pero lo importante es que lo estamos haciendo desde un escenario con mucho amor. Una decisión en conjunto, acompañados de nuestros amigos, de nuestra familia y eso siempre ayuda a aminorar la pena. Todo es un proceso, de entender lo que estábamos sintiendo, de asimilarlo y hasta que nos sintiéramos bien. Es que nunca estás listo, definitivamente, nunca estás listo", confesó Tania ante los medios de comunicación.

Luego de 16 años de estar juntos, Tania Rincón y Daniel Pérez decidieron separarse.

Asimismo, la presentadora aclaró que, como siempre lo ha hecho, incluso cuando decidieron unir sus vidas en un momento, llegaron a acuerdos que les permita seguir trabajando juntos por el bienestar de sus dos pequeños hijos. "Todo ha sido tan amigable, tan amoroso que, como dije, no hay gritos, no hay sombrerazos, hay mucho respeto, mucho amor y entendiendo que también con amor se toman decisiones tan complicadas como esta", expresó la conductora.

"Recordar como empezamos, con mucho amor, con mucha admiración y, no es fácil, pero también así se tiene que seguir y tratar de respetar nuestro proceso. Al final Dany y yo seguimos siendo un equipo, y nos van a seguir siendo juntos. No es que les expliquemos que ya no nos van a ver juntos porque seguimos siendo una familia y los dos nos coordinamos para llevarlos a sus clases, a la escuela, a las reuniones escolares; entonces, siempre vamos a seguir haciendo un trabajo en equipo", señaló Tania Rincón.

Tania considera que a pesar de la separación, ella y Daniel Pérez seguirán "siendo un equipo".

Por otra parte, Tania desestimó cualquier tipo de rumor que pueda surgir sobre su separación y aclaró que la verdad es lo que salga de su cuenta oficial. "Lo que venga de mi cuenta es lo oficial, ya todo lo demás es un invento, una cosa de mala leche". También dijo que "todavía no llegamos a ese punto" de tramitar el divorcio. Tania Rincón reveló cómo está lidiando con este proceso de separación. "No es fácil, un día a la vez y con terapia, con ayuda de mi familia y de mis amigos, y así es como se pasa esto", finalizó la conductora.