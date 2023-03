Quién es Josh Popper, el boxeador que conquistó el corazón de Madonna

Todo parecía indicar que Madonna estaba muy enfocada en su familia y en su biopic, que había cerrado las puertas a cualquier chance de enamoramiento pero no, la Reina del Pop volvió a darle otra oportunidad al amor y el afortunado es Josh Popper, un joven de 29 años que entrena a los hijos de la diva. La artista y el boxeador fueron vistos en varias oportunidades teniendo una cita y todo apunta a que se trata de la nueva conquista de la intérprete de Material Girl.

Tras vivir un breve y discreto romance con el modelo Andrew Darnell, de 23 años, Madonna se habría sumergido en otra excitante aventura sentimental junto a otro apuesto joven, del que acaba de trascender su identidad. Según fuentes del entorno de la cantante de 64 años, se trata del boxeador y entrenador Josh Popper, de 29 años, quien se ha encargado en los últimos meses de preparar a los hijos más jóvenes de la Reina del Pop en las artes pugilísticas.

Madonna y Josh Popper fuernon vistos juntos en varias oportunidades.

Este instructor administra el gimnasio Bredwinners, en la ciudad de Nueva York, al que acude con especial frecuencia David Banda, el tercer hijo de la intérprete. Después de varios encuentros, Madonna y Josh han forjado una estrecha amistad, la cual habría desembocado finalmente en "varias citas románticas", según revela un informante al periódico Daily Mail.

Lo cierto es que ambos no pretenden esconderse, ya que ambos han compartido en sus respectivas redes sociales alguna que otra foto que revela un alto grado de complicidad. La artista estadounidense quiso presumir ante sus seguidores del cariño que profesa al deportista con una serie de imágenes en las que aparece abrazada a Josh y dándole un tierno beso.

Por su parte, el instructor inmortalizó una visita reciente de Madonna a su gimnasio con una instantánea en la que aparece la cantante abrazando su musculoso brazo. Lo cierto es que ninguno de estos gestos sirve para corroborar definitivamente la teoría del supuesto romance: preguntado directamente sobre el tema, Josh Popper se ha negado a ofrecer declaraciones al diario británico.

En el caso de que así sea, la nueva ilusión de Madonna no podría haber llegado en un mejor momento. Según su círculo más cercano, el fin de su relación con Andrew había sumido a la cantante en un torrente de inseguridades personales.

"No era algo serio, era más bien casual, no es que tenga el corazón roto. Pero la ruptura ha llegado en una etapa complicada. Está sufriendo una crisis de confianza y esto no le ha ayudado precisamente a superarla", señaló una fuente, que recuerda que Madonna perdió recientemente a su hermano Anthony Ciccone y que todavía arrastra las consecuencias anímicas del fin de su romance con el bailarín Ahlamalik Williams.