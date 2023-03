Estas son las razones por las que Gerard Piqué se ‘desenamoró’ de Shakira

Los hechos sucedieron tan rápido que resulta increíble que haya transcurrido casi un año de la separación de Shakira y Gerard Piqué y todavía sigamos hablando de la ruptura. Cuando hicieron oficial la noticia todo se desarrolló en episodios confusos y nadie entendía como una relación de doce años y con hijos de por medio había llegado a su fin, pero con el correr de los meses los trapitos mojados se fueron sacando al sol y conocimos varios detalles de la pareja en la que su mundo no era todo color de rosas.

A pesar de las muchas reacciones que se han reportado por parte del ex futbolista Gerard Piqué luego del estreno de las últimas canciones de Shakira, en las que la colombiana aborda con mayor o menor despecho el término de su relación, nuevas versiones indican que al español de 36 años no le importa que su ex pareja haga canciones sobre él. Además de que en ningún momento habría querido volver con ella, tal y como lo sugiere la letra de la canción Shakira BZRP Music Sessions, Vol. 53.

Gerard Piqué reveló los motivos por los que se "desenamoró" de Shakira.

De acuerdo con Vanitatis, hubo ciertos aspectos de la personalidad de la colombiana de 46 años que lo llevaron al límite y terminaron por agotarlo. Tal sería el caso de las peleas y comportamientos de la cantante, a quien habría descrito como “intensa”, “controladora”, además de que se quejaba mucho. Estas habrían sido las razones por las que el ex defensa del Barcelona, quien anunció su retiro del futbol en noviembre de 2022, se habría “desenamorado” de Shakira tras casi 12 años juntos.

Según dio a conocer El Nacional de Catalunya, tras su ruptura con Shakira, Gerard Piqué ha recibido los consejos de su mamá, Montserrat Bernabéu, quien habría sido una figura central para que el ex futbolista pudiera superar la crisis de pareja y el final de su relación con la colombiana.

Según Gerard Piqué, Shakira se comportaba con él de manera intensa y controladora.

En este sentido, la mujer habría recomendado a su hijo no caer en las “provocaciones” de su ex pareja, quien se dice que a propósito lo hace esperar hasta durante 30 minutos cuando va a recoger a sus hijos para que la prensa lo acose, y que busque que las cosas se tranquilicen para evitar que la “guerra” se prolongue aún más. Aseguran que Montserrat le recuerda a Piqué que Shakira es la mamá de sus hijos y que no debería buscar más enfrentamientos con ella.

Esto contrastaría por completo con el escenario que ha querido mostrar Shakira, en el que ella –a través de su música– estaría contando su versión de la historia, en la que Piqué la habría buscado para suplicarle que regresaran; “error” que la colombiana no volvería a cometer. Sin embargo, según dio a conocer Semana, Gerard Piqué nunca pensó en volver ni está ofendido por la forma en que su ex ha estado “facturando” a costa de su rompimiento.