Danna Paola fue acusada de una terrible acción en sus shows y salió a hablar

Después de haber protagonizado varias series de televisión, Danna Paola decidió alejarse de la actuación por un tiempo y enfocarse en otras de sus pasiones: la música. De esta manera, tras abandonar el elenco de Élite, la estrella ha estado trabajando constantemente en sus canciones y en los espectáculos que realiza en sus conciertos.

Sin lugar a dudas, posee el talento y el carisma para brillar arriba de los escenarios. En más de una oportunidad, sus fanáticos se mostraron eufóricos al escucharla cantar en vivo. Sin embargo, no todos están felices con su performance. Recientemente, la prensa la acusó de algo grave que realizaría en sus presentaciones y la intérprete decidió defenderse.

Danna Paola rompe el silencio y se defiende tras ser criticada

A través de sus redes sociales, podemos observar que la intérprete se prepara durante meses para realizar su show soñado. De esta manera, está atenta al vestuario que va a utilizar ella y sus bailarines, también aprende diferentes coreografías y practica para potenciar aún más su voz.

Aunque no caben dudas de que existe un gran trabajo detrás de cada show, Danna Paola recibió diferentes críticas que no fueron pasadas por alto. En las últimas horas, la prensa la cuestionó sobre realizar playback durante sus espectáculos. Al escuchar dichas palabras, la actriz decidió romper el silencio y responderles.

Mientras ingresaba al aeropuerto de la Ciudad de México, la intérprete se mostró muy furiosa ante las acusaciones. “Digo, se llaman voces de apoyo, playback para bailar y cantar ahí los invitados a que se echen un clavadito, todos lo hacemos hay que cantar encima de la música”, respondió con respecto a la música que se escucha cuando ella realiza coreografías.

Sin lugar a dudas, la intérprete no dudó en demostrar que estaba muy molesta por las críticas y por las acusaciones que habían realizado en su contra. De esta manera, hizo mucho hincapié en que ella no realiza playback y le pidió a las personas que no le creen que investiguen, ya que descubrirán que son muchos los artistas que lo realizan.

Lo cierto es que esta no es la primera vez que Danna Paola es criticada por sus shows. Durante el 2022, la artista recibió varias quejas por algunas fallas que surgían durante su espectáculo. En una ocasión, quedó colgada de un arnés, y hasta ella misma se burló por este momento tan bochornoso en frente de sus fans.



Incluso su novio, Alex Hoyer, tuvo que salir a defenderla. En las redes sociales, el muchacho confirmó que la artista siempre se exige demasiado y que intenta dar lo mejor de ella en sus shows. Sin embargo, a veces hay cosas que se terminan saliendo de sus manos y que ella no puede controlar.