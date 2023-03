Cómo quedó la relación entre Daniel Arenas y Adamari López luego del polémico beso

Daniel Arenas alcanzó una fama mundial gracias a su talento, carisma y belleza. A lo largo de los años, la estrella se lució en diferentes telenovelas como actor principal. Esto provocó que el público cayera rendido a sus pies y quisiera verlo en distintas producciones. Finalmente llegó el momento: el intérprete continúa en la TV pero como conductor de un matutino.

Estamos hablando de Hoy Día, el famoso programa que se transmite por la pantalla de Telemundo y que se destaca como el show con más audiencia dentro de la comunidad latina. Recientemente, renovó los contenidos que transmite y también los rostros que forman parte del equipo. Así es como el actor llegó al programa y comenzó a compartir piso con Adamari López.

Daniel Arenas y Adamari López, protagonistas de un gran escándalo / fuente: instagram - danarenas ; instagram - adamarilope

Después del polémico beso, ¿cómo sigue todo entre Daniel Arenas y Adamari López?

Entre los nuevos rostros que se sumaron al programa de Telemundo, nos encontramos con Penélope Machaca, Andrea Meza y Daniel Arenas. Aunque las mujeres se robaron todas las miradas y sorprendieron con su profesionalismo frente a las cámaras, ninguna dio origen a un gran escándalo como el actor.

Todo comenzó con una sección del programa, la cual lleva por nombre “La casa de los famosos sin censura“. Allí, los presentadores del show charlan sobre lo que ocurre en dicho reality y debaten sobre los participantes. Durante la conversación, comenzaron a opinar sobre el juego “La verdad o se atrave“ que llevaron adelante las celebridades que concursan en dicho programa.

En medio de este juego dos famosos fueron retados a darse un beso de novela. Debido a que Daniel estaba presente en la mesa y es un reconocido actor de telenovelas, las muchachas de Hoy Día le preguntaron cómo se realiza un beso de melodrama y le pidieron que lo mostrara con Adamari López. Lejos de negarse, ambos se besaron frente a las cámaras.

Esto provocó un gran escándalo, ya que el actor se encontraba en pareja con Daniela Álvarez. En su momento, ambos salieron a pedir perdón. La ex de Toni Costa declaró que para ellos es un trabajo y que fue un beso “tontito“. “No pasó a mayores, no se lo tomen a mal. Yo respeto muchísimo a Dani y Dani a mí; Dani también respeta a su pareja con la que tiene ya un tiempo, tienen una relación hermosa“, agregó.

“La manera de resolver era: no chicas, no estoy actuando, no estoy en personaje, no tengo por qué besar a nadie... lo pude haber resuelto de muchas maneras y me equivoqué, porque no está chévere para la persona que uno tiene al lado verlo como Daniel Arenas besarse con otra persona“, comentó por su parte el actor.

Aunque parece que su relación con Daniela llegó a su fin, su relación con Adamari López continúa en perfectas condiciones. Durante la filmación de Hoy Día, ambos se muestran muy simpáticos y trabajan en conjunto para lograr un programa entretenido, informativo e imperdible. A pesar del escándalo, ambos continúan siendo compañeros, amigos y colegas.