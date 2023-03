Cazzu rompe el silencio y responde a las comparaciones con Belinda

El exponente del regional mexicano Christian Nodal y Belinda fueron una de las parejas más mediáticas durante sus casi

dos años de relación, en los cuales en todo momento se mostraron muy activos en redes sociales presumiendo de su amor,

así como también, de sus lujosos y costos regalos que se entregaban mutuamente. Si bien la relación entre ambos artistas parecía sólida, ya que incluso llegaron a comprometerse, en febrero de 2022, sorprendieron a sus fans al anunciar su ruptura, que trajo consigo una serie de controversias, aunque finalmente cada uno tomó caminos diferentes.

Es así que el intérprete de "Botella tras botella", luego de unos meses de estar soltero, comenzó una relación sentimental con la trapera Cazzu, y como era de esperarse las comparaciones entre la cantante argentina y Belinda no se hicieron esperar. Ahora, la actual novia del mexicano rompió el silencio desestimando todo tipo de especulaciones que se dan en torno a ella y la protagonista de "Bienvenidos a Edén".

Cazzu y Christian Nodal deslumbran cada vez que aparecen en la alfombra roja.

Con respecto a las comparaciones con la actriz de origen español, Cazzu habló con la prensa y dejó en claro su postura. "Muchas de esas cosas vienen cargadas con mucha malicia. No sé quién me compara. No sé, me imagino que a la gente le divierte comparar, pero no me siento tan comparada con ella o tal vez no estoy tan atenta a las cosas, en realidad", advirtió la actual novia de Christian Nodal.

Cazzu elogió a Belinda, ex de su novio Christian Nodal.

Cazzu elogió a Belinda

Como si fuera poco, una vez aclarado el tema de las comparaciones, Cazzu sorprendió a todos al elogiar a la ex de Christian Nodal, mostrando su admiración hacia ella y confesando también que disfruta mucho de sus temas musicales. "Belinda es una artista increíble, tiene una carrera mucho más larga y mucho más grande que la mía. Crecí escuchando su música, le tengo mucho respeto. Me encanta la canción que grabó con Los Ángeles Azules y muchas otras de su discografía, así que la gente puede pensar y decir muchas cosas, pero yo valoro mucho su arte y le tengo muchísimo respeto", reveló la argentina.

Luego de despejar todo tipo de dudas y dar por terminado cualquier conflicto con Belinda, Cazzu no quiso hablar sobre los rumores de su embarazo y tampoco tocar el tema de formar una familia a corto plazo. Sin embargo, sí habló de lo que más le gusta de su novio. "Es muy lindo, como persona te hace sentir muy apoyada, escuchada", finalizó la artista argentina.