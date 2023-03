La tremenda “travesura” que se mandó Romy Mars, la hija de 16 años de Sofía Coppola

Hay celebridades que tratan de mantener su vida familiar lejos de la prensa, con poca exposición y un bajo perfil. Esto intentó Sofía Coppola, pero su hija de 16 años, Romy Mars, se volvió viral por contar en redes sociales el castigo que recibió por la tremenda “travesura” que se mandó.

Coppola se casó en 2011 con el músico francés Thomas Mars y formaron una familia de cuatro con dos hijas: Romy, de 16 años, y Cosima, de 10. La baja exposición mediática se convirtió en una forma de vida, al menos hasta que las niñas sean mayores de edad, pero eso se rompió hace pocos días debido a las acciones de su primogénita.

Es que la adolescente no tuvo mejor ocurrencia que publicar un video en la red social TikTok. Por supuesto, el alcance que los posteos tienen allí es masivo en cuestión de segundos, y muchos usuarios fueron testigos del relato que la joven contó.

“Voy a hacer una salsa para la pasta con ustedes, porque estoy castigada”, inició Romy el video que se viralizó en la red social china. Esa simple oración destapó una faceta familiar donde tanto el músico como la actriz y directora ejercen su rol como padres, pero lo más llamativo fue el motivo de la penitencia.

Cada familia tiene sus reglas sobre lo que los hijos pueden y no pueden hacer, por lo que los jóvenes, viviendo la etapa de adolescencia, suelen desafiar esa autoridad parental. Pero lo que esta chica hizo para merecer la reprimenda fue algo bastante particular.

“Me castigaron por intentar alquilar un helicóptero con la tarjeta de crédito de mi papá, para volar de Nueva York a Maryland y cenar con una amiga del campamento”, deslizó Romy con total tranquilidad.

Luego de mencionar su poco conocimiento culinario, expresó: “Hago esto porque estoy castigada. Mis padres no me dejan tener perfiles abiertos en las redes sociales, porque no quieren que me convierta en una hija del nepotismo, pero TikTok no me va a hacer famosa, así que...”.

El video logró muchas réplicas, reposteos y videoanálisis en las diferentes redes sociales, y si bien la familia volvió al perfil bajo y no se pronunció al respecto, Romy Mars consiguió su momento de fama y viralización, y todo por intentar contratar un viajecito en helicóptero.