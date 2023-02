Tristeza absoluta: Ozzy Osbourne tomó la decisión más difícil de su vida

Uno de los momentos más duros para un músico es saber cuando te subís por última vez a un escenario. Pero debe ser aún más difícil si el impedimento es uno mismo, el estado físico que te dice “hasta acá llegamos” y no por decisión de abandonar la carrera o por el deseo de jubilarse. Ozzy Osbourne tiene 74 años y se encuentra atravesando el momento más triste de toda su vida al tener que comunicarle a su público que ya no puede realizar giras de conciertos debido a sus últimas operaciones y al Mal de Parkinson que cada vez se acentúa un poco más en su cuerpo.

Tras varios años en los que no ha dejado de arrastrar diversos problemas de salud, los derivados de diversos accidentes y, sobre todo, de la enfermedad de Parkinson que le fue diagnosticada en 2019, el legendario Ozzy Osbourne anunció este miércoles que dejará de ofrecer giras de conciertos a fin de poder centrarse en su bienestar integral.

Ozzy Osbourne comunicó la triste noticia de que se retira de los escenarios por sentirse incapacitado físicamente.

El que fuera líder de la banda Black Sabbath ha tenido que cancelar, en consecuencia, el tramo europeo de sus conciertos de despedida, en el que iba a compartir cartel con Judas Priest a lo largo de numerosos conciertos en el Reino Unido y otros países del viejo continente. El intérprete ha reconocido que, aunque su voz se mantiene fuerte, no se siente "físicamente capaz" de someter su cuerpo a una labor tan exigente como la que demandan los escenarios de medio mundo. “Nunca hubiera imaginado que mis días de gira hubieran terminado de esta manera”, escribió en su emotivo anuncio.

“Sinceramente, me siento honrado por la forma en que pacientemente han conservado sus boletos durante todo este tiempo, pero en buena conciencia”, continuó el rockero británico, “ahora me he dado cuenta de que no soy físicamente capaz de haciendo las próximas fechas de mi gira por Europa/Reino Unido, ya que sé que no podría lidiar con el viaje requerido”.

Ozzy Osbourne fue diagnosticado en 2019 con Mal de Parkinson.

Si bien el cantante de 74 años reconoció que su voz está bien, su salud física se ha visto afectada, ya que también ha estado luchando contra la enfermedad de Parkinson desde 2019. "Mi único y principal propósito durante todo este tiempo ha sido el de regresar a los escenarios. Mi voz está bien para cantar. Pero después de tres operaciones, tratamientos celulares e inacabables sesiones de fisioterapia, mi cuerpo está físicamente muy débil", lamentó el cantante en sus redes sociales, recordando que también se sometió a una operación de cuello, que sufrió una grave infección en su mano y que fue hospitalizado tras contraer neumonía, ese mismo año.

Ozzy dio las gracias a su comunidad de seguidores por el apoyo que le han brindado durante décadas y, asimismo, por los mensajes de cariño que ya está recibiendo una vez confirmado que su dilatada trayectoria como artista de giras ha llegado a su fin. "Jamás pensé que mis días en la carretera acabarían de esta forma. Mi equipo está ideando posibles maneras para poder seguir actuando sin necesidad de viajar de ciudad en ciudad o de país en país", explicó.

Sharon Osbourne es la gran compañera de Ozzy Osbourne.

El artista miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll se sometió el año pasado a lo que su esposa, Sharon Osbourne, describió como una operación que "le cambió la vida" y le quitó y realineó los alfileres en el cuello y la espalda. “Realmente va a determinar el resto de su vida”, dijo en el programa de televisión británico The Talk antes de la cirugía.

La decisión de Osbourne de alejarse del escenario habría sido tremendamente difícil, ya que admitió el año pasado que actuar en el escenario es el lugar "donde pertenezco". “La relación que tengo con mi audiencia es la mayor historia de amor de mi vida”, agregó en ese momento.