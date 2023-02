Paul Rudd, el hombre más sexy del mundo, compartió su secreto para mantenerse joven y saludable

A lo largo de su carrera lo vimos interpretar diversos personajes, hasta se convirtió en el séptimo amigo de la famosa sitcom de los ‘90, Friends. Pero jamás lo imaginamos en el traje de un súper héroe hasta que Marvel lo unió a la fila de sus Vengadores y su vida en el mundo del cine cambió definitivamente. Paul Rudd tuvo que ajustarse a rutinas muy distintas y estrictas, con otro tipo de alimentación y entrenamiento para estar en forma y dar en la pantalla la pinta de un valiente y poderoso Ant-Man. En entrevista, reveló su máximo secreto para lucir siempre bien y joven y que coincide con la clave compartida por muchas otras grandes estrellas de Hollywood. ¿Será así de sencillo?

El actor Paul Rudd contó en una reciente entrevista que su secreto para mantenerse joven es simplemente dormir. En el próximo ejemplar de la revista Men´s Health, que saldrá en marzo y en la cual el actor se encuentra en la portada, comentó que duerme ocho horas cada noche.

“La gente me pregunta: ‘¿Puedes enviarme tu plan de comidas? ¿Cuántas veces a la semana haces ejercicio? ¿Bebes? ¿Comes carbohidratos? ¿Tienes un día de trampa?’ La parte más importante del entrenamiento es dormir”, explicó Rudd. El hombre más sexy elegido por la revista People en 2021 comentó que aquellas personas que configuran sus alarmas después de solo cuatro horas de sueño para tener más tiempo para entrenar se equivocan. “Se están perjudicando a sí mismos”, sentenció.

Paul Rudd reveló su gran secreto para lucir siempre bien y joven.

Además dijo que su rutina matutina incluye una taza de café con cardio. “Hago cardio antes de comer algo. Nunca lo hubiera hecho antes de Ant-Man”. En la entrevista también reveló que el personaje de Marvel fue algo inesperado, y que nunca se había planteado interpretar a un superhéroe, hasta que llegó Ant-Man y le cambió la vida.

“Realmente nunca pensé que yo era el tipo de actor al que le ofrecerían esos papeles”, dijo. “Pero cuando surgió esta idea, estaba emocionado por hacer algo que estaba tan fuera de lugar, y sabía que si se anunciaba que me iba a unir a una franquicia de superhéroes, la mayoría de la gente diría: ¿Qué diablos?”. En una nota, la revista People explicó que el actor contó que la preparación para el personaje incluyó la contratación de entrenadores, el levantamiento de pesas y la eliminación del azúcar, además de establecer una rutina.

En 2021 la revista People declaró a Paul Rudd el hombre más sexy del mundo.

“He aprendido mucho sobre cómo reacciona mi cuerpo a los alimentos, cómo reacciona al ejercicio, dónde soy más feliz y cuánto me afecta mentalmente... Si estoy en este traje, corriendo jugando un personaje que se supone que es un superhéroe, simplemente me siento mejor. Y me siento menos como un impostor”, dijo. Incluso cuando Rudd está en su nivel máximo de condición física, es fácil para él mantenerse conectado a tierra, le dijo a People en 2021.

“Recuerdo que en el set de Avengers: Endgame, hacía mucho ejercicio, comía perfectamente, durante mucho tiempo, entrenaba como un atleta”, dijo Rudd. “Y me paré junto a Chris Hemsworth [un ex hombre vivo más sexy], y pensé, ‘¿Cuál es el punto?’ ¿Por qué intentarlo, porque está eso?”, concluyó el actor.