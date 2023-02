¿Michelle Renaud está embarazada de gemelos?

Michelle Renaud levantó sospechas de que podría estar embarazada de gemelos cuando hace unos días dio a conocer un video donde se la puede ver pintando y al final se aprecia que el cuadro es de una mujer en estado de gestación de dos bebés. Y es que en varias ocasiones, la protagonista de la telenovela “La Herencia” ha expresado su deseo de volver a ser madre, motivo por el cual llegó a terminar con su noviazgo con Danilo Carrera ya que el galán no estaba preparado aún para ser padre.

Ahora, la relación que tiene con el actor chileno Matías Novoa parece ser tan estable que la idea de tener nuevamente hijos es una posibilidad más que certera. "Solo el tiempo confirmará o no confirmará eso del embarazo. No estoy confirmando nada", advirtió la actriz al programa mexicano de televisión “Ventaneando” de la cadena TV Azteca.

Michelle, sin confirmar ni desestimar la información sobre el embarazo, aclaró que pintar es una de las cosas que le apasionan. "Me encanta pintar; me encanta expresarme en todas las formas y ahorita que no estoy filmando, puedo darme la oportunidad de ahí hacerle al show de pintar y disfrutar mucho", aclaró la actriz.

Asimismo, Renaud expresó que está atravesando por un excelente momento profesional y personal, y lo que más la tiene contenta es poder compartir eso con alguien a su lado. "Estas dos películas que me llegan y me tienen súper emocionada, tengo con quien compartirlo y con quien disfrutar de venir a un festival. En algún otro momento me hubiera tocado venir sola y ahorita como estoy con mi pareja, con mi hombre, se siente bien padre", dijo.

Michelle Renaud tiene muy en claro que todo llega a su debido momento. "Todo me está llegando en el momento correcto. Es parte de tener una madurez y las cosas llegan en la vida. Entonces, estoy en un momento de mucha plenitud y me siento muy orgullosa de todo lo que está pasando a mi alrededor", finalizó la actriz.