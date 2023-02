Lejos el uno del otro, con quién festejan sus cumpleaños Shakira y Gerard Piqué

Una vez más Shakira y Gerard Piqué son tendencia a nivel mundial que ya ambos están cumpliendo años el día de hoy. Tanto la cantante colombiana como el exjugador de la Selección de España nacieron un 2 de febrero, pero con una diferencia de 10 años. Después de 12 años de relación esta es la primera vez que ambos festejan sus cumpleaños de manera separada.

Desde el año pasado Shakira y Gerard Piqué están atravesando el momento más escandaloso de sus vidas. Todo comenzó con el lanzamiento de la canción "Te felicito" que dejó en evidencia el lado oculto que tenía el talentoso deportista. A mediados del 2022 ellos pusieron fin a la relación y al poco tiempo Piqué oficializó a su novia Clara Chía Martí (la tercera en discordia).

Shakira tiene la prioridad de estar con sus hijos en el día de su cumpleaños.

Tras varios capítulos en esta novela, Shakira comenzó el año lanzado una de las canciones más escuchadas del momento. La nacida en Barranquilla no se calló nada y expresó todo lo que sentía con un tema musical donde no se olvidó de nadie. El mismo no solo está dedicado a su expareja sino también a la actual novia del mismo y hasta a su exsuegra.

Hoy indirectamente ambos escriben un nuevo episodio en este escándalo del momento. Ambos cumplen años el mismo día y como es la primera vez que la pasan separados, todos se preguntan con quién estará cada uno. Lo que se sabe por el momento es que Shakira comenzó su aniversario de vida junto a sus dos hijos Milan y Sasha. Ellos viven la mayoría del tiempo con su madre.

Gerard Piqué y su nueva compañera de vida.

Se sabe que la cantante colombiana estará en este día tan especial junto a su familia y amigos que han sido de gran apoyo en este momento tan difícil de su vida. Mientras que el exjugador del Barcelona pasará su cumpleaños con su actual pareja Clara Chía Martí lejos de los medios y en una cita muy particular.

Gerard Piqué también quiere estar con sus hijos en el día de su cumpleaños y es por eso que durante la tarde los recogerá y los llevará con él. Lo que no se sabe en detalle es que si él los retirará personalmente o si mandará a alguien a buscalos. Si va él en persona una vez más podría ver a su expareja y madre de sus hijos cara a cara.