El emotivo regalo de cumpleaños que recibió Eiza González de su mamá Glenda Reyna

Con pasos cautelosos pero firmes, Eiza González se fue abriendo paso entre los grandes actores mexicanos hasta despegar un día y aterrizar en Hollywood. Mirar atrás da una nostalgia inmensa pero también la enorgullece porque lo más importante de todo el recorrido siempre es el camino que se transita, de menos a más pero siempre avanzando para codearse con las grandes estrellas del cine mundial. La actriz acaba de celebrar su cumpleaños número 33 y su mamá, Glenda Reyna, le dio el mejor obsequio de todos.

Parece que fue ayer cuando, siendo una adolescente, Eiza González protagonizó la telenovela juvenil Lola, Érase una vez, junto a Aarón Díaz; y también parece que fue ayer cuando, en 2014, en la colonia Condesa de la Ciudad de México, se convocó a una conferencia de prensa para hablar de la película Casi Treinta en la que Eiza actuó junto a Manuel Balbi, Sara Maldonado y Rodrigo Virago.

Eiza González cumplió años y su mamá le dejó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

Nadie podría estar más orgullosa ni más enterada de cada uno de sus logros de Eiza que su mamá, Glenda Reyna, quien con un emotivo y significativo mensaje, celebró esta fecha y la vida de su hija, dejando ver que el mejor regalo que pudo darle en este cumpleaños, en realidad se lo dio todos los días en sus años de formación.

“¡Mi hermosa princesdoll! Un día como hoy, llegaste a nuestras vidas, la llenaste de risas y de algarabía, ¡no sé en qué momento creciste! Aún recuerdo el olor de tu pequeño cuerpo, tus manitas y tu sonrisa y la felicidad que causaste en la familia”, escribió Glenda Reyna en su cuenta de Instagram, junto a una foto de su hija Eiza González, en el que se ve a la actriz, quien cumplió 33 años este 30 de enero, con la plenitud y temple que goza en el momento actual.

“Hoy eres una hermosa, elegante y tenaz mujer que ha trabajado con ahínco por sus objetivos, me siento muy orgullosa y plena como madre, tu andar ha sido cauteloso, pero con pasos firmes, tu corazón es compasivo y eso me enorgullece aún más”, añadió Glenda. En el mensaje de cumpleaños a su hija, la ex modelo y mánager de talentos destaca las virtudes que Eiza ha cultivado a lo largo de su vida y que, sin duda, son reflejo de la educación que recibió por parte de su mamá, quien –como ella dice– desde la distancia se hace presente para reconocer y celebrar su talento, sus avances y cada uno de sus proyectos.

Eiza González de pequeña.

“Disfruta la vida, mi amor hermoso, y que el universo te llene de paz, de amor, de mucha salud y sobre todo que sigas tan elocuente como hasta ahora. Te amo con todo mi ser y te abrazo a la distancia, tu hermano y yo aquí en la tierra, y tu padre desde el cielo, que ahí estoy segura que no encuentra lugar de lo orgulloso que se siente de ti. ¡Te amamos con todo nuestro ser cosita hermosa! ¡Feliz cumpleaños, mi amor!”, concluyó el texto.

En este año Eiza González espera el estreno de dos importantes proyectos, la serie Extrapolations de Apple TV+, en la que comparte créditos con Meryl Streep; y The Three Body Problem, serie a cargo de los creadores de Game of Thrones y que produce Netflix. Además, participa en la miniserie La Máquina, junto a Diego Luna y Gael García, que todavía no tiene fecha de estreno, pero que marca su retorno a las producciones mexicanas.