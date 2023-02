Cuál fue el gran fracaso con Demi Moore que lamenta Ashton Kutcher

En una reciente nota con la reconocida revista estadounidense Esquire, Ashton Kutcher brindó declaraciones muy importantes que están recorriendo los principales titulares y se han viralizado a través de las redes. El actor hizo ruido al hablar de su pasado con Demi Moore.

Kutcher y Moore fueron una de las parejas más recordadas del mundo Hollywood. A pesar de la diferencia de edad, los famosos llegaron a contraer matrimonio, y estuvieron juntos desde el 2005 hasta el 2011. Dieciséis años de diferencia los separan.

Ashton Kutcher y Demi Moore estuvieron juntos entre 2005 y 2011.

Sin filtro alguno, el actor se mostró auténtico y sorprendió al reconocer el “gran fracaso” de su matrimonio con la actriz, dando detalles hasta ahora desconocidos sobre cómo fue asumir la responsabilidad de criar a las tres hijas que tenía ella (Rumer, Tallulah y Scout, hijas de la anterior relación que ella tuvo con Bruce Willis).

“Mi vida cambió en el momento en que se conoció nuestra relación”, señaló el actor refiriéndose a la sobreexposición mediática que tuvo su relación. Lo cierto es que, en el momento en el que se confirmó la relación, Ashton tenía 26 años.

Siendo tan joven, el actor confesó que una de las cosas más difíciles para él fue cuidar a las tres niñas menores de edad de Moore. “Tenía 26 años y asumí la responsabilidad de criar a una niña de ocho, otra de diez y otra de doce. Así es como algunos padres adolescentes deben experimentar sus veinte años. Fue demasiado”, confesó.

Todo esto vino a raíz del libro autobiográfico que publicó Demi, llamado Inside Out. Allí, entre otras cosas, ella habló de la infidelidad que sufrió por parte de él y las consecuencias del aborto espontáneo del bebé que esperaban juntos. Los comentarios de la actriz, más de una década después, no pasaron desapercibidos.

Ashton Kutcher se mostró a corazón abierto para hablar de su pasado con Demi Moore.

Sobre el niño que esperaban juntos y perdieron, el actor explicó: “Perder un hijo que creés que vas a tener, y estar tan cerca de pensarlo, es muy, muy doloroso. Todos lidiamos con eso de diferentes maneras. Por alguna razón, tuve que tener esa experiencia”. Luego, agregó: “Me encantan los nenes, no me habría casado con una mujer que tuviera tres si no me encantaran. Haber tenido otro habría sido increíble”.

Si bien Ashton reconoció haberse sentido dolido por la repercusión del libro de Moore y todo lo que ella dijo en la obra literaria, reconoció que lo que más le dolió de aquella etapa fue justamente la ruptura de su matrimonio. “Nada te hace sentir como un fracasado como el divorcio. Se siente como un maldito fracaso al por mayor”, aseguró.