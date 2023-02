Así es el modo en el que Jennifer Lopez verifica que Ben Affleck no beba alcohol

Los problemas con el alcohol son más frecuentes de lo que imaginamos en el ambiente de Hollywood. La mayoría, con el fin de cuidar su reputación y su carrera, deciden internarse y comenzar el proceso de limpieza, mantenerse sobrios y asistir a grupos de personas en recuperación. Pero no siempre es un camino fácil, sobre todo cuando sos una estrella reconocida y expuesta al ojo público. Ben Affleck decidió hace más de 20 años no volver a beber, sin embargo, no siempre pudo cumplir su promesa. Ahora cuando siente que puede tambalear, tiene a su esposa, Jennifer Lopez, siguiéndole los pasos, aunque no estamos seguros de que se lo tomen muy bien.

Jennifer Lopez fue captada mientras verificaba que su esposo, Ben Affleck, no bebiera alcohol mientras se encontraban en la fiesta posterior al estreno de la nueva película de la cantante, Bodas de Plomo. En un video que de inmediato se viralizó en redes sociales, se puede ver como Jlo comprobó por ella misma que Ben Affleck no consumiera ni una gota de alcohol.

Jennifer Lopez cuida rigurosamente que Ben Affleck no beba alcohol.

Fue la periodista Allison Witucki quien publicó en su cuenta de TikTok, el video en el que Lopez y Affleck aparecen platicando, sin embargo, varios usuarios de la plataforma se dedicaron a leer los labios y coinciden en que aparentemente el actor de 50 años le comentó a su esposa: “No he tomado nada, ¿ok?”, mientras que Jennifer está probando con cautela la bebida que su esposo traía en la mano.

En cuanto ella deja la bebida sobre la mesa, la estrella de Armageddon le grita: ‘¡Jen!’. La voz de Affleck en el video original no se alcanza a escuchar debido a que el momento que fue grabado se escuchaba de fondo la canción Let’s get loud.

Varios internautas coincidieron en los comentarios del post que parecía que la cantante comprobaba que su esposo no estuviera consumiendo alcohol. “Jen no bebe. Parece al 100% que ella agarró su copa y la probó para ver si había alcohol en ella. Basta con mirar su lenguaje corporal”, escribió una usuaria.

Ben Affleck decidió por primera vez que dejaría de beber en 1997. Fox News informó que él le aseveró a un reportero: “Empecé a arrepentirme de algunas que hice cuando estaba borracho”.

Pero no fue hasta 2001 que buscó un tratamiento para su alcoholismo, indicó Us Weekly. Desde entonces, ha estado en rehabilitación varias veces, la última vez fue en agosto de 2018, y hasta entonces se ha mantenido sobrio.

Ben Affeck decidió hace más de veinte años dejar de consumir alcohol.

A finales de 2021, meses después de haberse dado una segunda oportunidad en el amor con Jennifer Lopez, el actor reconoció que aprendió de sus problemas con el alcohol. “Aprender esas cosas de forma auténtica y significativa para entender realmente las lecciones que he interiorizado, que han creado los valores que tengo ahora”, declaró en entrevista con The Wall Street Journal.