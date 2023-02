¡De lujo! Las damas de honor en la boda de Marc Anthony y Nadia Ferreira llevan la marca de diseño de Victoria Beckham

A comienzos de 2023 no se sabía la fecha exacta de la unión matrimonial pero la certeza de boda se sentía en el aire y sabíamos que no faltaba mucho para la ocasión. Finalmente, el fin de semana pasado Marc Anthony y Nadia Ferreira se casaron en Miami en una ceremonia a todo trapo con invitados de lujo, entre los que se pueden mencionar a David Beckham y su esposa Victoria, grandes amigos de los recién casados que jugaron un papel clave en la boda ya que la ex Spice Girl diseñó los vestidos de las damas de honor. ¡Qué gran regalo!

La ceremonia, que tuvo lugar en el Museo de Arte Pérez de Miami, se convirtió en uno de los eventos sociales del año en la ciudad del estado de Florida, congregando a celebridades tan variadas como el futbolista David Beckham, gran amigo del intérprete, el magnate Carlos Slim, Maluma o Marco Antonio Solís.

La diseñadora de los vestidos de dama de honor de la boda de Marc Anthony y Nadia Ferreira fue Victoria Beckham.

Aunque no han trascendido imágenes de Victoria Beckham en el enlace, a diferencia de lo ocurrido con su esposo y también con su hijo Cruz, ahijado del novio, está claro que la ex Spice Girl jugó un papel muy importante en la boda, como ha quedado acreditado en las redes sociales. La ahora diseñadora se hizo cargo de los vestidos que lucieron las damas de honor y, una vez terminada la fiesta, acudió a su cuenta de Instagram para felicitar efusivamente a los dos enamorados.

"Enhorabuena al señor y a la señora Muñiz. Los queremos mucho y fue todo un honor ser parte de su día tan especial, celebrando su amor. ¡Muchos besos!", escribió la británica en su cuenta personal, confirmando así su asistencia al acto. La respuesta que le dirigió Nadia, antigua Miss Universo, certificó que una parte tan esencial de la estética nupcial llevaba su firma.

"¡Qué noche tan mágica! Para nosotros sí que fue un honor que formaras parte de ella... Y por cierto, lo clavaste con los vestidos de las damas de honor. De nuevo, un gran honor. ¡También te queremos!", contestó. De acuerdo con medios internacionales, la modelo paraguaya se aseguró de atraer todas las miradas con un hermoso vestido de Galia Lahav, mientras que Marc se enfundó en un favorecedor traje de Christian Dior.

La ceremonia fue oficiada por el alcalde de Miami, Francis Suárez, y la bendición religiosa partió del Padre Jorge, buen amigo y confidente de la pareja. Marc y Nadia anunciaron su compromiso matrimonial el pasado mes de mayo, solo dos meses después de confirmar oficialmente su noviazgo en Instagram.