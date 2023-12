Una mujer inglesa de 57 años contó cómo se enamoró de Kevin Costner y la estafa que sufrió

En los tiempos que corren, las redes sociales permiten conectar con persona de una manera totalmente impensada décadas atrás, y a eso se le suman las aplicaciones de citas. Pero eso que tienen de grandioso también lo tienen de peligroso, y el mejor ejemplo es el caso de la mujer que se enamoró de Kevin Costner y terminó estafada.

Es que Rachel, a sus 57 años, había pasado por una separación y decidió que el amor no era algo que se había terminado en su vida. Es por eso que decidió darse una nueva oportunidad de conocer a alguien, pero nunca se imaginó lo que vino después.

Ella nació en Sussex, un condado histórico del Reino Unido de Gran Bretaña, y es propietaria de un consultorio médico, en suma, una mujer común y corriente. Es por eso que le llamó la atención que una celebridad de Hollywood como Kevin Costner la contacte mediante un mensaje directo de Instagram.

Por supuesto, la primera reacción natural fue desconfiar, pero así y todo fue que la frase “por qué no” pasó por su mente y decidió responderle. “Me sentí afortunada de que me hubiera notado entre los miles de seguidores en sus redes sociales”, fue lo que le escribió, según le contó al medio MailOnline.

La desconfianza persistió un poco más, puesto que no era tan ilusa como para caer en una trampa con unos simples mensajitos de texto, pero hubieron mensajes de voz y hasta videollamadas que disiparon cualquier manto de duda. “¿Cómo podría no ser el verdadero Kevin Costner cuando su voz ‘ahumada’ es exactamente la misma que en sus películas?”, se dijo a sí misma.

Así como todo el mundo se fue enterando de la situación marital del actor y el furibundo proceso de divorcio que terminó con una sentencia un tanto benevolente para con él, eso sirvió para que el perpetrador tenga temas para hablar con Rachel, quien estaba separada desde 2005, y material con qué engatusarla.

“Por la noche, solía dejarme mensajes deseándome dulces sueños. Me parecieron maravillosos”, añadió la damnificada, que también caía cada vez más en la ilusión cuando el falso actor le presentó a su familia y amigos, todos cómplices o él mismo con cuentas falsas, quienes no paraban de mencionar lo presente que estaba su nombre en sus conversaciones.

El vínculo se fue haciendo más y más profundo a través de Instagram y WhatsApp, pero nunca lograron concretar un encuentro en los tres meses que se hablaron debido al “trabajo de Kevin”, el mismo que les obligó a mudarse a otras plataformas (como los chats de Google y de Telegram) para seguir hablando porque “a su manager no le gustaba que Costner hable con una fan”. Ya se empezó a desmoronar la fantasía.

Así, de repente, a Rachel le empezó a rechazar las videollamadas, hecho que reavivó sus sospechas y que fueron cruelmente confirmadas el pasado mes de septiembre. “Me pidió £3000 para la membresía VIP, lo que significaba que tendría acceso completo a él. Me di cuenta de que me habían atraído a una trampa y me habían engañado por completo”, dijo y reconoció haber caído en un caso de catfishing.

Aún cuando no fue estafada económicamente, la humillación y la vergüenza que Rachel sintió la llevó a guardarse para ella todo lo sucedido con el falso Kevin Costner, pero finalmente decidió hacerlo público para concientizar a que hay muchos de estos estafadores en internet.