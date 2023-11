En plena gira de RBD: Anahí se atrevió a decir lo que piensa de Karol G

Después de 11 años de estar fuera de los escenarios, Anahí fue una de las invitadas especiales de la gira “Bichota Tour" de Karol G. Esto sucedió a mediados del año pasado cuando ambas artistas unieron sus voces. Ahora en uno de los conciertos que RBD dio en Colombia, la mexicana volvió a recordar con mucho cariño a la reguetonera.

Este momento tan especial en el que Anahí le rinde un homenaje a Karol G rápidamente recorrió las redes sociales. La misma Anahí lo compartió en su cuenta de Instagram: “Tú y yo por siempre” mientras lucía una camiseta que decía “Te amo Bichota” y le dedicó unas palabras muy emotivas.

Mira el video

Primero la llamó por su nombre real Carolina y luego le dijo: “Amor con amor se paga”. Los aplausos no se hicieron esperar y retumbaron en el concierto. Todo esto llegó a oídos de la Bichota. La propia Karol G se sintió tan complacida que publicó en las historias de su Instagram un mensaje muy amoroso por este gesto tan inesperado.

Así fue el mensaje de Karol G.

Karol G empezó por agradecerle a Anahí ya que se sintió honrada conmovida, sorprendida y muy feliz. "En un mundo en donde la competencia y los intereses personales suelen dominar, es un verdadero regalo encontrar a alguien que genuinamente reconozca el impacto y valor que tienen otras personas en su vida. Saber que, a pesar de que estás viviendo un momento tan sublime en tu carrera, te acordaste de mí, pensaste en mí y planeaste un detalle que me iba a hacer sentir exactamente como me siento ahora. No encuentro las palabras para describir el sentimiento, la gratitud y la alegría que siente mi corazoncito en este momento".

Y es que Anahí estaba en otros planes y rechazó muchas invitaciones, pero en 2022 le alegró el corazón a Karol G cuando aceptó acompañarla en su gira. En aquel momento la colombiana le agradeció de todo corazón. "Fue increíble ver cómo a pesar de los años de ausencia aún brillas con tanta intensidad, 11 años fuera de los escenarios, 11 años de invitaciones que rechazaste por que tenías otros ideales y aceptaste la mía ¡LA MÍA! Me aceptaste a mí y me sentí tan grande y tan especial. TE AMOOOO”.