El mejor amigo de Bruce Willis reveló cómo fueron sus tristes y últimos días

El estado de salud de Bruce Willis se sabe que transita un deterioro progresivo e indetenible, por lo que sus seres queridos solo pueden acompañarlo en este proceso que durará hasta sus últimos días. Recientemente, el mejor amigo del actor reveló lo tristes que fueron sus últimas visitas.

La afasia frontotemporal es el problema que obligó a protagonista de Duro de matar, a abandonar la actuación, y se fue degenerando hasta llegar a demencia. Su familia se encargó de dar a conocer el cuadro, ya que es poco conocido en la medicina actual y con esto podrían hacerse más estudios para poder investigarla más a fondo y mejorar la calidad de vida de los que actualmente la padecen.

Hace pocos días, el guionista de la serie Luz de luna, comedia romántica en la que Willis compartía cartel con Cybill Shepherd y lo volvió famoso, contó que se asegura de visitarlo todos los meses, por lo que tiene bien en claro el estado del amigo que forjó durante el rodaje que aquella tira.

Glenn Gordon Caron fue entrevistado por New York Post el pasado martes y contó cómo viene siendo la actualidad de Bruce. “Intento ir a visitarlo todos los meses, pero no siempre soy tan bueno… Además, hablo con él y con su esposa (Emma Heming) y tengo una relación casual con sus tres hijas mayores. Me he esforzado mucho por permanecer en su vida”, explicó.

“Lo que hace que su enfermedad sea tan alucinante es que si alguna vez has pasado tiempo con Bruce, sabes que no hay nadie que tenga más alegría de vivir que él. Amaba la vida y simplemente adoraba despertarse cada mañana y tratar de vivir la vida al máximo”, exclamó.

“Es como si ahora viera la vida a través de una puerta mosquitera”, alegorizó el guionista con un dejo de tristeza, pero también recibe señales que lo dejan contento. “Mi sensación es que entre uno y tres minutos él sabe quién soy”, confesó.

Sin embargo, cada vez hay más señales en la calidad de vida actual de Bruce que desalientan a Glenn. “Él no es totalmente verbal. Solía ser un lector voraz, una característica que no quería que se supiera sobre él, y ahora ya no lee”, se lamentó.

“Todas esas habilidades lingüísticas ya no están disponibles para él y, sin embargo, sigue siendo Bruce”, exclamó con convicción, aunque agregó: “Cuando estás con él, sabés que es Bruce y estás agradecido de que esté ahí; pero la alegría de vivir se ha ido”.