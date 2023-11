Pampita enamora a todos con un microbikini que es tendencia este verano

La sesión de fotos de Pampita en Miami fue muy divertida. La modelo argentina y su esposo Roberto García Moritán disfrutan de unos días soleados, de la arena y el mar. La también presentadora estuvo a cargo de la conducción de los Premios Martín Fierro en Miami y aprovechó para mostrar sus encantos al natural al lucir un microbikini negro adornado con aros metálicos a la altura de las caderas y otro con un diseño animal print.

Además, Pampita para protegerse del sol le agregó a su look playero un sombrero negro y unas gafas también negras. En su cuenta de Instagram, la modelo y presentadora compartió un carrusel de imágenes en las que con una gran sonrisa demuestra que la pasa al máximo con su familia. También modeló un diseño animal print que enamoró a todos.

Pampita lleva el verano en su genética.

Sus seguidores alabaron la belleza al natural de Pampita y hasta le pidieron la receta porque les asombra que después de tener cinco hijos, aún la modelo conserve una figura escultural. Sin embargo, Pampita es de las mujeres que se descuidan y lleva adelante una sostenida rutina de ejercicios y una buena alimentación.

Pampita luce espectacular a sus 45 años.

Y es que Pampita se conserva gracias a un buen plan alimenticio en el que no se somete a dietas rígidas y esclavizantes. Eso sí la modelo no es amiga de los excesos, no bebe alcohol ni fuma cigarrillos y toma de 2 a 3 litros de agua por día. Y aunque le fascina la pasta y el helado de dulce de leche es consciente con las medidas.

Pampita es disciplinada con el cuidado de su cuerpo.

Además, Pampita es muy exigente y hace lo que le gusta: le encanta bailar reggaetón, la música brasileña y la cumbia para quemar calorías y trabajar sus piernas. También es disciplinada con el cuidado de su piel, con el uso del protector solar y una crema nutritiva de acción nocturna.