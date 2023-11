Por qué Leo DiCaprio se peleó con James Cameron: “No lo pude perdonar”

Los grandes éxitos de Hollywood cuentan con anécdotas que ganaron gran relevancia con el paso de los años y por la situación en sí, además de la participación de los involucrados. Una de estas side stories trata de por qué Leo DiCaprio se peleó con James Cameron, al punto de que el director haya dicho que no lo puede perdonar.

Esto se remonta a los últimos años de la década 1990, cuando el intérprete y el cineasta trabajaron juntos por primera vez, en la legendaria Titanic. Cameron, de 42 años en aquel entonces, confiaba en que este era el proyecto de su vida, aun cuando ya había participado en la saga de Terminator y en el guion de Aliens.

Por su parte, DiCaprio era el niño bonito de Hollywood que se robó los corazones del mundo con Romeo + Julieta y, como venía con el ego por las nubes, tuvo un pequeño episodio de tensión en la segunda reunión que tuvieron, que rápidamente pudieron sortear para poner manos a la obra con el rodaje. El resto es historia, pero esa actitud volvería a repetirse.

En una entrevista con Rolling Stone, James tomó el momento para pronunciarse acerca de una acción de Leo que no le hizo ninguna gracia: su ausencia en la 70.ª edición de los Premios de la Academia, los Oscars. Aquella noche, Titanic se llevó 11 estatuillas, erigiéndose como la película del siglo.

“Fue un destrato lo que hizo”, exclamó Cameron a la revista, “no tanto hacia la película sino a toda la gente a la que sí le importaba y que dieron todo en ese rodaje”. Y lo que más enojó al director fue la excusa que posteriormente le dio.

“No fue a la entrega y quedó como un imbécil malcriado, me mandó un mensaje un día antes y me dijo: ‘No es algo que vaya conmigo, hermano’”, recordó James. Luego del revuelo de su ausencia, los representantes de DiCaprio dijeron que el actor no quería “opacarles el momento a Cameron, Kate Winslet y Gloria Stuart”.

Vale recordar que entre esos 11 Oscars, no había ni uno que premie la actuación individual de Leo, que recién ganó su primer premio de la Academia con El Renacido en 2016, 18 años después de Titanic.

Más allá de lo que se dijo en aquella época, Leonardo DiCaprio nunca expresó públicamente los motivos de aquella ausencia, esa que James Cameron no puede perdonar a pesar de que ya hayan pasado 25 años.