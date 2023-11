El emotivo mensaje de Shakira que deja sin aliento a Gerard Piqué

Shakira arrasó en los Premios Latin Grammy 2023. Fue una noche muy especial para la artista colombiana al conquistar la categoría de Mejor Canción Pop y Canción del Año, durante la 24a edición de este importante certamen para la comunidad latina, por primera vez celebrado en Sevilla, España.

Como ya es costumbre, Shakira apareció rodeada de sus dos hijos Milan y Sasha, quienes la acompañaron en primera fila en este importante evento. Al recibir el premio por el tema “Music Session Volumen 53” junto a Bizarrap, la cantante aprovechó para dedicárselo a sus hijos.

Shakira y Bizarrap, los grandes ganadores de los Grammy.

“Este premio se lo quiero dedicar a mis hijos Milan y Sasha, porque les he prometido que voy a ser feliz, les he prometido que van a tener una mamá que va a reír con toda su risa, porque se lo merece. Así que desde ya estoy pensando en lo que está por venir, en las canciones que voy a escribir, en las giras que estoy por hacer, en el público con el que voy a compartir, en ustedes. Porque como dice un amigo ‘en el pasado ya no hay nada, solo se recuerda el futuro”, dijo Shakira.

De hecho, durante su presentación en el escenario de los Latin Grammy, Shakira interpretó la canción “Acróstico” en la que participaron Milan y Sasha y también interpretó su famosa “Music Session volumen 53” junto al productor argentino Bizarrap, al ritmo del tango.

Mira el video

Con ese discurso en la gala de los Premios Latin Grammy, Shakira deja el pasado atrás y concluye con broche de oro su ruptura amorosa después de 12 años con Gerard Piqué. Se le vio más feliz que nunca con sus hijos, con su música y rodeada de la gente que admira su talento.