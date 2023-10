La hija de Chayanne deslumbra con su hermosa silueta en Halloween

Isadora Figueroa es una de las artistas exponenciales del momento, tanto con su música como con sus publicaciones en la web, la hija de mítico cantante latino, Chayanne se queda con las miradas de todos. Esta vez no fue la excepción, ya que recientemente compartió unos videos que conquistaron a sus fans.

En su cuenta oficial de Instagram, Isadora Figueroa compartió un par de Reels que dejaron en evidencia que, además de ser una de las nuevas artistas del 2023, es uno de los personajes más populares del mundo virtual. La hija de Chayanne ha demostrado que no solo posee los dones de su padre, sino también los de su madre para el modelaje.

Mira el video

Las publicaciones que realizó Isadora Figueroa pertenecen a una serie de fiestas de Halloween a las que concurrió recientemente. En las mismas se la puede ver disfrazada, por lo que su look acaparó las miradas de todos. Una vez más, la joven latina demostró que no solo es dueña de una belleza impactante, sino también de una figura escultural.

Junto a uno de los videos, Isadora Figueroa agregó una descripción que dice: “QUIERO MUCHO A MIS AMIGOS POR FAVOR ESCUCHA @__laurasauer HYPING ME UP NO PUEDO”. Este mensaje desató un sunami de reacciones entre corazoncitos y comentarios de sus millones de fanáticos.

https://cdn.jwplayer.com/previews/a1poDFqO

El disfraz que eligió Isadora Figueroa para concurrir a la mencionada fiesta de Halloween, consiste en un look negro de joker atractivo. Esto generó que su silueta hermosa jugara un rol fundamental en el material audiovisual que cuenta con miles de reproducciones de sus fans.