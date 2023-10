Desde una hamaca, Yanet García causa revuelo al enseñar su escultural figura

La belleza y la sensualidad de Yanet García son únicas. Esta modelo y presentadora mexicana cada vez que aparece es una caricia para el alma. Su figura perfecta y su sonrisa enamoran a sus casi quince millones de seguidores. Conocida como la “chica del clima”, ella acalora con cada uno de sus posteos.

Yanet García no teme mostrar su voluptuoso cuerpo. En su cuenta de Instagram, esta vez compartió un video subido de tono desde una hamaca. En las imágenes ella luce un diminuto bikini que deja poco a la imaginación y que resalta sus perfectas curvas y piernas bien tonificadas.

Pero detrás de esa apariencia física impecable hay mucho trabajo duro y dedicación. Yanet García posee esa monumental figura gracias a que es una amante del ejercicio y la vida saludable. En Instagram también tiene una cuenta como coach, en la que comparte rutinas de entrenamiento y consejos nutricionales para inspirar a sus seguidores a llevar un estilo de vida activo y sano.

Además, Yanet García combina su belleza e inteligencia. Recientemente compartió otra grata noticia con su gente. Ella sigue en busca de sus sueños y ahora es estudiante de la New York Film Academy. “No me lo puedo creer. Soy oficialmente un estudiante de @newyorkfilmacademy y estoy tan orgullosa de mí misma, lo logré. Recuerda: sigue, sigue soñando, sigue creyendo y nunca dejes que nadie te diga, no puedes hacer algo. Estoy lista para el próximo capítulo de mi vida”, señaló.

Y es que Yanet García también con cada paso que da, demuestra ser una mujer inteligente y emprendedora. Su fama en las redes sociales le ha permitido lanzar su propia línea de ropa deportiva e incluso incursionar en el mundo del fitness con consejos prácticos para sus fans.