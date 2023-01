Así despidió Jennifer Lopez el 2022: posó desnuda para promocionar dos nuevos productos de su marca

Jennifer Lopez es exitosa tanto en su carrera musical como actoral, pero también en su negocio de productos de belleza dedicados al cuidado de la piel. Sin embargo, podemos decir que el 2022 fue el gran año de la Diva del Bronx que no dejó de ascender profesionalmente y, además, se volvió a casar pero esta vez con el verdadero amor de su vida, Ben Affleck, Ahora, acaba de promocionar dos productos nuevos de su línea para cuidados de la piel y posó completamente desnuda.

Jennifer Lopez recurrió a su perfil de Instagram para anunciar el lanzamiento de dos nuevos productos de su línea para el cuidado de la piel, JLo Body, y se desnudó para mostrar su propia piel resplandeciente para la campaña.

Cubriendo sus senos con sus brazos y dejando al descubierto la parte inferior de su pecho, la cantante sonríe a la cámara en la foto de portada de su reel de Instagram. Con el pelo peinado hacia atrás con una elegante cola de caballo, Lopez mostró los nuevos productos de su línea JLo Body, que lanzó en su cumpleaños número 53 en julio. “Está bien, les encantó tanto nuestro Booty Balm que en realidad hice dos nuevos productos para el cuerpo”, dijo en el clip. Suero corporal y crema corporal. Te van a encantar estos nuevos productos”, expresó la estrella.

Jennifer Lopez despidió el 2022 exhibiendo su figura completamente desnuda para promocionar dos de sus nuevos productos de JLo Beauty.

La cantante de Let's Get Loud, que se casó con Ben Affleck este verano, continuó diciendo que el suero mejora "el tono y la textura desiguales de la piel", mientras que la crema se enfoca en "los hoyuelos y la pérdida de firmeza de la piel difíciles de tratar".

“Uso esto diariamente en mis piernas, brazos, pecho y estómago. Crema corporal hidratante Smooth + Seduce: fórmula de alto rendimiento demostrada para proporcionar hidratación inmediata mientras ayuda a reducir los hoyos de la piel y pérdida de firmeza para una silueta más contorneada. Esta crema es tan hidratante que la uso dos veces al día para mostrarle a mi cuerpo un poco de amor. Este suero corporal y crema corporal aumentan mi brillo y mi confianza”, señaló.

Jennifer Lopez tuvo un 2022 inolvidable.

Las nuevas incorporaciones a su línea se unen al Booty Balm que presentó en julio, que fue el primer producto en la expansión de JLo Beauty para el cuidado del cuerpo. Sus productos de belleza llegan después de celebrar su primera Navidad como la nueva señora Affleck. Luego de su celebración, Jlo le rindió un homenaje a la cantante Selena Quintanilla, 25 años después de interpretarla.

La actriz presumió su camiseta de estilo vintage mientras recorría los pasillos de una tienda Cost Plus World Market con su hija de 14 años, Emme, así como su hermana, Lynda López, y su sobrina Lucie.

Jennifer Lopez rindió homenaje a Selena Quintanilla usando una remera con su cara.

“Suzette y su familia me enviaron una gran caja de regalo de Selena esta semana y ¡me encantó!” escribió. “Me puse esta camiseta de Selena de inmediato para ir de compras navideñas. Si te gustan las camisetas de rock and roll… estas camisetas son un regalo super chulo. Selena fue una parte tan importante de mi vida, ¡así que seguro que me verán luciendo estos en el nuevo año! ¡¡¡Gracias familia Q!!!”, posteó.