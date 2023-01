Quién es Julian Sands, el actor británico desaparecido y qué exitosas películas trabajó

Hace pocos días se conoció la noticia de la desaparición del actor Julian Sands dentro del área de las montañas de San Gabriel en California, Estados Unidos. Su nombre como tal no es tan conocido por el público general de este lado del mundo, y aquí va una pequeña introducción.



Su nombre completo es Julian Richard Morley Sands y nació en Otley, Yorkshire del Oeste, en el Reino Unido de Gran Bretaña, allá por el 4 de enero de 1958. Se formó en Lord Wandsworth College de Nuevo Hampshire, y luego pasó a la Compañía de Teatro y Foro de la Escuela Central de Discurso y Drama en Londres. Su carrera inició en 1982 y aún se mantenía activo.



El pasado 13 de enero se lo consideró desaparecido, ya que no dio señales luego de practicar senderismo en la zona del monte Baldy. Para colmo, las condiciones climáticas han dificultado mucho más la búsqueda, limitándose al uso de drones en senderos por los que ya no se puede caminar.







Sands sostuvo su carrera con el cine y la televisión, sin discriminar entre proyectos de bajo presupuesto o megaproducciones. Siempre fue un actor de reparto, pero de esos que, con la solidez de su interpretación, encarnó personajes entrañables y claves.



Para la pantalla chica, Julian estuvo en la novena temporada de Stargate SG-1 y Stargate: The Ark of Truth y fue el actor de voz en el dibujo animado de Las aventuras de Jackie Chan en la primera y segunda temporada, pero sus trabajos más grandes fueron como el terrorista Vladimir Bierko en 24, y el de Jor-El, el padre biológico de Superman, en la serie Smallville en las dos últimas temporadas.



Su trabajo en el cine empezó en películas como Blues Oxford y The Killing Fields, allá por 1984, y tuvo un protagónico en A room with a view, de 1985. El éxito de esta última lo catapultó a Hollywood, pero en pelis de bajo presupuesto como Warlock (1989) y su secuela de 1993, Warlock: Armageddon. También trabajó en Naked Lunch (1991), Aracnofobia, Boxing Helena y Leaving Las Vegas.







No hubo testimonio alguno de ningún representante de Sand hasta el momento. Para colmo, las autoridades del condado recomendaron evitar los paseos y las caminatas en la zona del monte Baldy por el alto riesgo de enfrentar un accidente, pero también impide la expedición del terreno, que ahora solo se hace con drones y helicópteros.



Previo al anuncio de la desaparición de Julian, hubo otros desaparecidos y fallecidos a causa de las condiciones de esa zona, por lo que no se puede evitar pensar en malas noticias, pero toda la familia de Hollywood espera que sea encontrado en la mejor forma posible.