Anya Taylor-Joy cautiva a todos con un sensual vestido Dior de transparencias

Anya Taylor-Joy se transformó en los últimos años en una de las figuras más importantes de la industria cinematográfica, con un futuro inmenso por recorrer a sus jóvenes 26 años. Pero más allá de sus inobjetables dotes en la actuación, también deslumbra como referente en el mundo de la moda.

Y es que la enorme exposición mediática de Anya y el reconocimiento que ganó a través de los diferentes y exitosos papeles que desempeñó en este tiempo, también provocó que varias marcas de ropa de primerísimo nivel quieran sumarla a sus filas.

Anya Taylor-Joy optó por un sensual vestido Dior con transparencias.

Este es el caso de Dior, que fue protagonista de un particular y muy atrevido vestido que la actriz decidió llevar en la pasada 28° ceremonia de los Critics Choice Awards. Fue el pasado domingo, cuando la joven quedó en boca de todos al mostrar su look.

Vestida en un glamoroso y sugerentes Dior junto a la combinación de lujo con Tiffany & Co., desde los pies a la cabeza, Taylor-Joy salió a lucir un look de alta moda en la que no pasó desapercibida.

Anya eligió un atrevido y revelador vestido transparente de la firma francesa y fue reconocida por su estilizada figura de alta costura. Las transparencias del vestido son muy cuidadas, pero aún así no ocultan toda la sensualidad de la estrella hollywoodense.

Además de este vestido ‘midi’ de Dior, la artista fue maquillada con unos smokey eyes muy delineados y un sutil lypgloss para dar el efecto de frescura. Completó su outfit con un moño tipo ‘messy’ para darle más altura y unos pendientes con gargantilla en cristales.

Aunque no estaba nominada, la protagonista de 'Gambito de dama' era una de las presentadoras de las categorías de los premios y escogió un diseño que se llevó los aplausos de todos, con un look que dejó al descubierto sus piernas.

Si bien algunas celebridades ya llevaron vestidos así prescindiendo de su ropa interior, en este caso Anya escogió llevar ropa color 'nude' a juego con el resto de su vestuario. Por otro lado, las sandalias joya conjuntaban con las aplicaciones de brillantes distribuidas por todo el vestido.