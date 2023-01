Yanet García deslumbra con su belleza en las calles de New York

Yanet García es una de las influencer y modelos mexicanas más convocantes de las redes sociales. En sus cuentas oficiales la bellísima artista comparte fotos y videos de ella que deslumbran a sus seguidores. Además de publicar momentos que pertenecen a sesiones de fotos que realiza para grandes marcas de ropa.

Esta vez no fue la excepción ya que hace algunas horas, en su cuenta oficial de Instagram compartió una serie de fotos de ella donde se la puede ver luciendo un look que enaltecieron su belleza. En las capturas aparece Yanet García luciendo un outfit de invierno de tonos negros desde las calles de New York.

Yanet García posee casi 15 millones de seguidores en redes sociales.

Yanet García a sus 32 años la nacida en la ciudad de Monterrey demostró que es dueña de una perfecta figura. Ella es una persona dedicada a la vida fitness. Este conjunto que lució la modelo mexicana marcó tendencia en la redes sociales y varios de sus fans les pidieron más consejos de cómo vestirse para diferentes ocasiones.

Junto al video, Yanet García agregó la palabra "latina" junto a unos emoticones de corazoncitos y corazoncitos. Esta publicación no sólo se viralizó en la red sino que contó con miles de reacciones. Una ola de likes y comentarios alabaron a la popular mexicana sobre lo hermosa que se ve hoy en día.

Yanet García es una de las influencer más populares de la farándula mexicana.

Recientemente Yanet García reveló a un medio de su país que por el momento no tiene pareja. Ella está muy dedicada a su carrera profesional y no tiene el tiempo para un romance. Sin embargo también mencionó que si el amor toca a su puerta ella está dispuesta a darle una oportunidad.