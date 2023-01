Bella Thorne recordó el momento más duro de su vida

Si hay algo de lo que muchas actrices de Hollywood pueden dar testimonio es de los abusos de índole sexual que sufrieron en sus inicios y hasta siendo consagradas. Productores, directores, colegas, muchos varones ejercieron el poder que tenían para someter físicamente a una actriz por una oportunidad laboral, y de eso se acordó la joven Bella Thorne.

La actriz estadounidense de 25 años, que saltó a la popularidad tras su participación en la serie de Shake It Up (Disney Channel) junto con Zendaya en 2010, pasó por el pódcast High Low with EmRata, de la modelo Emily Ratajkowski, y, en una extensa charla, hablaron de ese lado turbio del mundo del espectáculo.

“Siento que usé la palabra ‘sexo’ durante mucho tiempo y que siempre seguiré usándola porque es lo que me han marcado desde que era muy pequeña y, sin embargo, he recuperado mucho de mi propio poder como mujer al apropiarme de esa palabra”, sentenció Bella.

Cabe recordar que, enero de 2018, Thorne reveló en un posteo de Instagram que había sufrido abusos sexuales desde muy joven. “Fui abusada sexual y físicamente mientras crecía, desde el día que puedo recordar hasta los 14, cuando finalmente tuve el coraje de cerrar mi puerta por la noche y sentarme junto a ella toda la maldita noche, esperando a que alguien volviera a aprovecharse de mi vida. Una y otra vez esperé a que parara y finalmente lo hizo”, publicó.

En la charla con EmRata, recordó una situación puntual y la reacción de su madre: “Una vez un director (que no quiso nombrar) me dio su opinión y yo tenía 10 años. El director de casting llamó a mi agente y el agente llamó a mi mamá, y ellos estaban sin entender nada, le decían: ‘¿Entonces, ella no está avanzando en el proceso porque el director sintió que estaba coqueteando con él y lo hizo ponerse realmente incómodo?’. ¿De qué mierda estás hablando? ¡Tiene 10 años! ¿Por qué pensás eso? ¿Por qué?”.

Rememorar esa situación, que seguramente no fue la única, enervó a Bella y exclamó en los micrófonos del pódcast: “Estás en una sesión con el director y realmente no podés decir o hacer mucho. Hacés la escena, saludás y te vas. No hay tiempo para que me siente en tu regazo o te haga sentir incómodo. ¿De qué mierda estás hablando?”.

Thorne reconoció que revive esa situación a diario para tratar de entender qué hizo para que se interpretara de esa manera. “Intento encontrar la culpa en mí misma, algo así como: ‘¿Qué hiciste, Bella? ¿Qué hiciste para que se sintiera así?’”, confiesa, pero inmediatamente trata de poner las cosas en su lugar para evitar tomar la responsabilidad de los actos de otros: “Y cada vez me digo: ‘Bella, basta’. Incluso ese pensamiento se está convirtiendo en parte del problema. Ni siquiera pienses eso’”.

No todo lo que brilla es oro, y lo radiante de Hollywood tiene un lado oscuro bastante pútrido y aterrador, del que sus estrellas esconden con sonrisas y atuendos “fashionistas” hasta que no pueden tolerarlo más y deciden exponer lo que se esconde debajo de la alfombra.