Tras separarse de Sebastián Caicedo, Carmen Villalobos habló del amor en su vida

Carmen Villalobos es una de las actrices más importantes y populares de la pantalla chica latina. Sus interpretaciones la han hecho acreedora de protagonizar grandes papeles en la telenovelas más importantes de los últimos años. Hace algunas horas realizó una serie de publicaciones en sus estados de Instagram que sorprendieron a todos.

En las historias de la red social de la camarita, Carmen Villalobos se vio sorprendida cuando uno de los participantes le preguntó a qué significa el amor. Fue su amigo y compañero de elenco en Hasta que la plata nos separe, Gregorio Pernía quién consultó a la popular colombiana.

La comida quedó de lado en Top Chef VIP y el amor pasó a tener un rol protagónico en el reality. La antagonista de la telenovela Café con aroma de mujer no se guardó nada y les comentó a todos lo que opina del amor.

"Yo en el amor me entrego, soy apasionada, soy intensa, soy consentidora, me encanta que me consientan, que me traten como una princesa, como lo que soy", fue lo que dijo la presentadora Carmen Villalobos.

Carmen Villalobos está pasando por uno de los años más importantes de su vida. El mismo ha estado compuesto por buenas y malas noticias. La mala o no, es que después de varios años de relación se separó de su pareja Sebastián Caicedo. Mientras que en su vida profesional todo marcha de maravillas tras protagonizar la telenovela Hasta que la plata nos separe y conducir actualmente el reality Top Chef VIP.