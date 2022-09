Luciendo un bikini, Carmen Villalobos deslumbra a todos con su perfecta figura

Carmen Villalobos está pasando por un brillante presente laboral. Desde hace un tiempo está trabajando como presentadora en el reality más visto del momento: Top chef VIP. En redes sociales la antagonista de Café con aroma de mujer comparte partes de la previa de cada gala del mencionado programa de tv. Sin embargo hace algunas posteó unas historias de su faceta personal que deslumbró a sus fans.

Fue en sus estados de su cuenta oficial de Instagram donde Carmen Villalobos compartió dos videos donde se la puede ver lucir un bikini que no solo enalteció su impactante belleza sino también su perfecta figura. La actriz nacida en Barranquilla tiene actualmente 38 años pese a que aparente muchos menos.

En uno de los clips compartidos por la actriz colombiana se puede leer la frase: "Lista para mi día de descanso". Carmen Villalobos visitó un spa en Medellín para cortar la semana ante tanto trabajo realizado.

La protagonista de la telenovela Hasta que la plata nos separe estuvo muy activa en redes sociales. En su feed de la mencionada red social realizó un post que tiene que ver con una campaña publicitaria que encabezó para una marca de perfumes. Junto a unas imágenes Carmen Villalobos agregó un mensaje que dice:

"Como muchos saben amo las fragancias de LBel, una de mis favoritas es Mithyka y me acaba de llegar el nuevo lanzamiento Mithyka Lumiere. Me encanta porque es un aroma que inspira además tiene un delicioso olor a flores blancas, como el jazmín, la rosa y la magnolia! De verdad me encanta ¿Cuéntenme, chicas, si ya lo probaron?".