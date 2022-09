Los verdaderos motivos por los que Brendan Fraser se alejó de Hollywood

En el mejor momento de su carrera profesional la vida dio un vuelco y lo obligó a frenar rotundamente alejándolo de las cámaras y los flashes por casi diez años. Hoy todos celebran el regreso de Brendan Fraser, el actor que dio vida a personajes como George de la selva o Rick O’Connell en La Momia, y esperan ansiosamente poder ver The Whale, su más reciente film en el que comparte créditos con Sadie Sink, entre otros.

Brendan Fraser comenzó su trayectoria en la década de los 90 y se apartó de la actuación en 2014, lo que provocó preocupación sobre los motivos que lo llevaron a alejarse de la profesión en la cúspide de su carrera. Más conocido por interpretar a Rick O'Connell en la trilogía de La Momia (1999-2008) y por papeles protagonistas en películas de comedia y fantasía, Fraser ha tenido una larga carrera en películas de acción.

Brendan Fraser en La Momia.

Después de actuar consecutivamente en papeles de éxito, el repentino retiro del intérprete no pasó desapercibido. Hay varias razones que explican su decisión de retirarse del cine. En 2018, el actor reveló a la revista GQ que tuvo que tomar un descanso debido al dolor crónico que sufría por las acrobacias que había hecho en sus películas. "Cuando hice la tercera película de La Momia en China me armaron con cinta adhesiva y hielo", contó Fraser. "Llevaba compresas de hielo con tapón de rosca y almohadillas de ciclismo de montaña porque son pequeñas y ligeras y caben bajo la ropa. Me construía un exoesqueleto todos los días".

Como consecuencia, tuvo que someterse a varias cirugías, incluida una sustitución parcial de rodilla y varias operaciones en la espalda. Esto lo obligó a mantenerse alejado de las películas de acción durante un tiempo.

Brendan Fraser en The Whale

Más tarde, el actor también reveló que fue agredido sexualmente por un ejecutivo de Hollywood. En un acto organizado por los Globos de Oro y la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, Fraser presuntamente fue tocado de forma inapropiada por Philip Berk, ex presidente de la HFPA. El intérprete relató: "Su mano izquierda me rodeó, me agarró el trasero y uno de sus dedos me tocó en la entrepierna. Me sentí mal. Me sentí como un niño pequeño. Sentí como si tuviera una bola en la garganta. Pensé que iba a llorar".

Explicó que se distanció de Hollywood tras estos hechos porque sintió que la asociación también le había dado la espalda. "No sé si esto provocó el descontento del grupo de la HFPA, pero el silencio fue ensordecedor", aseguró. Berk, por su parte, escribió en sus memorias: "Su carrera decayó sin que fuera culpa mía".