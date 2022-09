Lina Tejeiro fue hospitalizada de urgencia ¿Qué le ocurrió?

En los últimos días, la mamá de Lina Tejeiro, Vibiana Tejeiro, preocupó a los seguidores de su hija luego de que publicara una foto de la joven en una cama de hospital. Tras los comentarios en redes sociales, la propia Lina reveló que todo empezó el martes 6 de septiembre. Por culpa de un fuerte dolor en la espalda tuvo que ser llevada a urgencias en Bogotá. Este miércoles en la mañana la actriz de “Padres e hijos” explicó que desde pequeña sufre de reflujo vesicoureteral, una condición que la predispone a padecer infecciones urinarias.



“Gracias a todos los que están preocupados por mí. Estoy hospitalizada desde ayer porque tenía un dolor de espalda que me estaba matando y se me empezó a ir hacia la vejiga. Resulta que yo sufro de reflujo urinario, o sea se me devuelve el chichí y por eso me dan infecciones urinarias desde muy chiquita”, manifestó Tejeiro. Lina le dio un parte de tranquilidad a todos sus fanáticos en redes. Señaló que ya el dolor está controlado y que los médicos le realizaron exámenes de laboratorio para descartar algún tipo de infección.

La madre de Lina publicó una foto de su hija en el hospital disparando las alarmas de sus seguidores.

También se refirió a algunas sugerencias y comentarios que recibió de los internautas. Muchos intentaron explicarle las causas de los problemas urinarios. A la actriz no le gustó y aseguró que su condición viene de hace años y siempre ha sido por lo mismo.

“Voy a aclararles algo porque supuestos doctores de Instagram me están diciendo que me pasó por tener relaciones sin protección. A ver, hace días no pasa, y yo sufro de reflujo urinario. Es decir, yo hago chichí y el último poquito se me devuelve. Eso hace que no evacue completamente la orina y genere infecciones urinarias”, indicó.

Adicional a esto, Tejeiro contó que en su infancia estudió en un colegio militar donde le negaban el acceso a los baños. Según su relato, esto le causó problemas en los riñones que aún mantiene.

Juan Duque le dio una sorpresa a Lina en el hospital.



La sorpresa de Juan Duque

El novio de Lina Tejeiro, el cantante Juan Duque, llegó de sorpresa a la habitación donde está hospitalizada. La mamá de Lina, Vibiana Tejeiro, grabó el momento y lo compartió en sus historias de Instagram. “Las cosas más importantes en la vida no son cosas, son emociones, sensaciones, sentimientos”, escribió Vibiana en la descripción del video.



Al inicio aparece Duque colocándose una bata de médico para pasar desapercibido. El antioqueño planeó todo para que Lina no supiera nada de su visita hasta el último segundo. Con flores en su mano, entró al cuarto, abrazó y besó a la actriz, que se mostró alegre y sorprendida de ver al artista. En el lugar estaban otros amigos de la familia que admiraron el momento.

Por su parte, Tejeiro brindó tranquilidad a sus seguidores sobre su estado de salud. “Me vine para la clínica y me están estabilizando porque tenía todos los síntomas para otra pielonefritis, porque siempre me da eso. Gracias a Dios ya tengo el dolor controlado”, finalizó.