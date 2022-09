La dramática cena que vivió Tom Hanks con su esposa llorando en un restaurante

Tom Hanks y Rita Wilson son una de las parejas más duraderas de Hollywood. Se conocieron en 1981, trabajando en el set de la serie Bosom Buddies, y lo que les sucedió fue un verdadero flechazo. En aquel momento él estaba casado, y le costó muchísimo aceptar lo que le estaba pasando por otra mujer. Pero como dicen, las vueltas del destino a veces son así y es cuestión de arriesgarse a que la decisión que se tome sea la correcta.

Pero pasó un tiempo hasta que el actor decidió arriesgarlo todo. Fue tras volverse a encontrar en el rodaje de la película Volunteers. Ahí ambos admitieron que no podían controlar lo que les sucedía. La estrella de cine declaró sus sentimientos, dejó a su esposa, Samantha Lewes, con quien tenía dos hijos en común, y comenzó una nueva historia de amor que lo acompaña hasta el día de hoy.

Tom y Rita.

En 1988, Tom Hanks y Rita Wilson se casaron y comenzaron a formar una hermosa familia. A ellos se le sumaron Chet y a Truman, los dos hijos que tienen en común y en la actualidad llevan más de 30 años de casados. Sin embargo, recientemente se convirtieron en noticia por una situación poco habitual en ellos.

El matrimonio se encontraba cenando en un restaurante de Los Ángeles cuando vivieron un tenso momento que no pudo escapar de las cámaras. Tanto la pareja como Elizabeth, la hija mayor del actor, y Chet estaban en Tra Di Noi, en Malibú, cuando la actriz comenzó a llorar.

Los paparazzis captaron a Rita Wilson secándose las lagrimas desconsolada mientras compartía una cena familiar. En el momento en que demostraba mayor angustia no dejaba de mirar a su hijo, quien se encontraba sentado a su lado.

Por su parte, Tom Hanks y Elizabeth la miraban con cara de preocupación, por lo que dieron a entender que la razón que la hizo llorar fue su Chet. Se sabe que el vínculo entre el músico y sus padres es bastante difícil dado que él sacó a la luz lo mucho que le afectó crecer con dos progenitores tan famosos.

Rita Wilson llorando al lado de su hijo.

El hombre culpó a sus padres de haberlo mandando a un centro de desintoxicación en su adolescencia que lo “hundió psicológicamente”, sin embargo luego admitió que más allá de los sucedido ama a su familia y no cambiaría nada: “Hay muchas ventajas, pero a veces puede ser bastante extraño… Pude hacer muchas cosas geniales que mucha gente no tuvo la oportunidad de hacer. Pude viajar por el mundo, quedarme en buenos hoteles, volar en aviones privados y me siento muy bendecido por eso. No cambiaría mi situación”.

Pero en esta ocasión no se conoce cuál habría sido el motivo que llevó a Rita Wilson a quebrarse en un lugar público a Tom Hanks a mostrarse tan preocupado. Según aseguró The Daily Mail, si se llevó a cabo una discusión en el mencionado establecimiento, pasó muy desapercibida.