Kim Kardashian expresó sus deseos de formar parte de Marvel

Si hay algo que sabe de memoria y jamás falla es llamar la atención y ser el centro de las miradas. Nada que exprese o haga Kim Kardashian es ignorado y, como no sería la primera vez en el mundo de la actuación, expresó sus deseos de formar parte de una gran producción del Universo Cinematrográfico de Marvel. Ahora que la franquicia se está expandiendo y se viene muchos personajes nuevos, ¿será la oportunidad de Kim para codearse entre los superhéroes más queridos de la pantalla?

Kim Kardashian es una figura de la industria del entretenimiento en Estados Unidos donde supo cultivar un perfil polémico a partir de distintos eventos de su vida personal así como también los trabajos que realizó como por ejemplo el reality show donde comparte sus experiencias junto a su familia: Las Kardashian. Es de esperar que cualquier declaración de esta figura haga bastante ruido.

Por otra parte el Universo Cinematográfico de Marvel actualmente se encuentra en expansión gracias a lo que se conoce como La Saga del Multiverso que incluirá la presentación de muchos nuevos personajes entre los que se encuentran Los Cuatro Fantásticos y Los Mutantes. Kevin Feige tiene espacio para muchos nuevos actores y actrices en la franquicia.

En ese sentido Kim Kardashian respondió una pregunta de IW sobre sus intenciones de actuar de nuevo. La figura dijo: “Paw Patrol. Una película de perros para niños de Nickelodeon. ¿Actuaría? Lo haría si surgiera algo divertido. Tal vez una película de Marvel, eso sería muy divertido de hacer. No estoy buscando activamente, pero creo que las cosas simplemente llegan cuando se supone que deben hacerlo”.

Seguramente la adición de Kim Kardashian a un proyecto de Marvel se convertiría en una gran noticia además de que, suponemos, generaría polémica entre algunos de los seguidores de la franquicia liderada por Kevin Feige. Lo cierto es que tanto ruido incluso podría hasta resultar beneficioso para ambas partes porque la intriga acercaría a mucha gente con el objetivo de ver a esta figura en el MCU como ocurrió con Harry Styles en Eternals.

Kim Kardashian tiene intenciones de desarrollar su faceta actoral en el Universo Extendido de Marvel.

Los créditos de Kim Kardashian incluyen películas como Disaster Movie (2008), En lo más profundo del Valle (2009), Alligator Boots (2009), Temptation: Confessions of a Marriage Counselor (2013), Ocean’s 8 (2018). Además prestó su voz a Delores en La Patrulla Canina: La película (2021) y repetirá en la secuela de 2023. Por eso ella también tiene entre miras una versión live action de los queridos perros de Nickelodeon.

Mientras que en el mundo de las series Kim Kardashian participó en Beyond the Break, Divina de la Muerte y CSI: Nueva York. También se interpretó a sí misma en Cómo Conocí a tu Madre, Uno para Todas, Rockefeller Plaza, Dos Chicas Sin Blanca, Love Advent y For SKIMS. ¿Más? También fue presentadora del popular programa cómico Saturday Night Live.