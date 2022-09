Este fue el pedido específico que hizo James Cameron al set de Avatar

Afortunadamente, el mundo se está transformando y cada vez son más las personas que toman conciencia para colaborar con sus granitos de arena y dañar lo menos posible al planeta. Muchos cambiaron sus hábitos correspondientes al cuidado del medio ambiente y al maltrato animal y, también, modificaron su alimentación en pos de concientizar y por cuestiones de salud. Este es el caso del famoso director, James Cameron, quien sugirió a todo el set de Avatar consumir comida vegana como una forma de extender el mensaje que quieren dejar con el film también en sus propias vidas.

Para el director de Titanic resulta de importancia reflejar los valores de sus historias de ficción en el plano de la realidad. Y por ese motivo impuso algunas reglas muy especiales en el set de su mega epopeya espacial. De acuerdo con Deadline, James Cameron pidió que el menú de la producción de Avatar fuera enteramente vegano durante todo el proceso de rodaje.

Esta situación ocurrió desde que filmara la primera entrega que estrenó en las salas en el año 2009. En esta ocasión la dinámica se repite mientras se configura en Nueva Zelanda la esperada continuación. En una reunión masiva con el set, James Cameron explicó a los más de 130 miembros de la producción que su intención era que sus películas de Avatar “significaran algo” y no fueran solamente un vehículo para la recaudación masiva de dinero.

James Cameron pidió al set consumir alimentos veganos mientras se encuentran trabajando en Avatar.

“Tenemos que andar por el camino. Tenemos que vivir nuestras vidas, como las personas que trabajan en esta película, de acuerdo con el mensaje de las películas. Así que todos vamos a comer veganos en esta producción”, le dijo el director a su equipo. Como seguramente sabes, Avatar cuenta la historia de la especie alienígena residente del planeta Pandora. Se trata de una civilización que guarda un lazo muy estrecho con la naturaleza y el entorno que les rodea. Para su mala fortuna, los seres humanos arriban al planeta como una suerte de colonizadores que buscan explotar un recurso mineral muy valioso de lugar.

Además del romance inter-especie que surge en el drama de la cinta, la realidad es que la base del relato es su discurso ecológico. Para Cameron era importante que todo su equipo de producción estuviera en sintonía con la historia con la que pretendían inspirar al mundo entero. Y por ello ordenó que todo el catering de su producción estuviera elaborado a base de plantas.

James Cameron, el director de Avatar, es vegano hace seis años.

Si bien, los miembros de la producción podían consumir carne en un lugar muy cercano al lugar, el cineasta se aseguró de que no tuvieran ganas de hacerlo. “Proporcionaremos comida que sea sabrosa”, recuerda haberles dicho. “Y era comida reconfortante en el sentido de que era comida que conocían: pizzas, comida italiana, tailandesa, mexicana, todo lo que les gusta, simplemente realizada cien por ciento a base de plantas”. El director relató que todo el mundo estuvo dispuesto a intentarlo y más tarde se encontraron complacidos con la comida. Además comenta que desde hace años él mantiene dicha dieta, misma que ha significado un gran cambio y mejora para su salud.

“El hecho de que he estado comiendo a base de plantas durante seis años y no he estado enfermo un solo día, no he estado enfermo en absoluto en seis años”, dijo. “Ahora tengo 63 años en esta enorme misión de hacer estas películas. Me llevará otros siete u ocho años completar el ciclo completo de este proyecto y me siento fuerte. Comencé mi trabajo a toda velocidad en el escenario de sonido a mediados del verano pasado y tengo toneladas de energía y no creo que podría estar haciendo esto si no tuviera esta alimentación basada en plantas, no a esta edad. Creo que ese es un factor importante”, expresó el cineasta.

Jon Landau, el productor de los filmes de Avatar aseguró que James Cameron no obliga a nadie ser vegano. Es una sugerencia que se hace con amabilidad y con el compromiso de quien busca mantener una coherencia con los mensajes que transmite como narrador. “Creemos que es importante, no solo desde el punto de vista de la salud sino también desde el punto de vista un punto de vista ambiental”, comentó.

La película original de Avatar está próxima a volver a las salas de cine con una remasterización de imagen y sonido importante. De igual forma, Avatar: el camino del agua está pactada para aterrizar en los cines el próximo 16 de diciembre.