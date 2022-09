Alicia Machado revela que sufre una dolorosa enfermedad

La sinceridad acerca de su condición de salud ha sido algo que ha caracterizado a Alicia Machado. Recordemos que la artista dio a conocer públicamente que había padecido cáncer. Ahora, la exreina de belleza sorprende con otra importante revelación al anunciar que sufre de una enfermedad conocida como fibromalgia, que causa dolores generalizados y agotamiento profundo.

"Me siento mal porque las personas que están a mi alrededor no saben que es difícil llevar lo de la fibromialgia y creen que mi forma de ser en ocasiones es porque sí", mencionó Machado, con lágrimas en los ojos, en un live que realizó en su cuenta de Instagram. "No me gusta que la gente piense que soy grosera o que estoy sería, pero les juro que es mi afección. Eso es lo que me pasa ", dijo Machado.

La enfermedad que padece Alicia Machado le genera dolores de pies a cabeza.

La también actriz quiso dar este mensaje para causar un poco de empatía con las personas, que como ella, sufren de esta enfermedad que, como mencionó, es fuerte y dolorosa. "Después de este 'live' voy a tener cientos de psicólogos indagándome por mi situación y a veces no está tan fácil hablar del tema", continuó. "A veces no me gusta cuando se me activa lo de la fibromialgia y me cuesta levantar la cara. De repente la gente no sabe que uno está librando una batalla de salud y física".

Alicia tiene una enfermedad llamada "fibromalgia".

Las reacciones de sus seguidores

La muestras de cariño y apoyo hacia la modelo no se hicieron esperar por parte de los usuarios. "Se llora por impotencia, no queremos ser así y de paso no nos entienden, con terapia se hace mucho, yo llevo 6 meses sin seguro y sin poder ir a terapia y es muy duro", "los que se burlan de ella se nota que no saben nada sobre la condición que ella padece. Hizo ese live porque ese día no se sentía bien y tuvo que trabajar, hacer entrevistas y muchos notaron que ella no se veía bien", y "bueno yo la entiendo, yo tengo lo mismo, a veces te ves fuerte por fuera pero sientes que tu cuerpo esta fracturado en mil pedazos. El dolor es insoportable no puedes dormir y eso te afecta tu mente también. Pero hay que seguir no hay de otra", fueron algunos comentarios.

Pese a su condición de salud, Alicia Machado continúa cumpliendo con sus compromisos profesionales.