Los planes de Selena Gómez de formar una familia

Selena Gómez fue explosiva tras confesar que desea formar una familia, tener hijos y dedicarse a la filantropía. Mientras tanto, se encuentra preparando un remake para la cinta que pertenece a 1988, "Working girl".

Algunos ya se lo imaginaban y otros se sorprendieron muchísimo. Al parecer, Selena Gómez está en plenos deseos de cambios en su vida. Así se dio a conocer cuando reveló los planes que tiene de abandonar el mundo del espectáculo para dedicarse de lleno a la filantropía y a formar una familia.

El deseo de Selena Gómez: formar una familia

La gran noticia se conoció en una participación que hizo en el podcast “Giving back generation”. La joven actriz, cantante y productora de 30 años, Selena Gómez, busca nuevos caminos en su vida personal. Afirmó que desea casarse, convertirse en madre y dedicar la mayor parte de su tiempo a la filantropía antes de hacer la paz”.

La exitosa estrella de la serie “Only murders in the building”contó que fue precisamente su hermanastra, la pequeña Gracie Teefey, de 8 años, quien le engendró esos deseos ahora de tener sus propios hijos:

“Ella pone las cosas en perspectiva. Básicamente, tengo que ver cómo esta personita se convierte en un ser humano. No hay mejor sensación en el mundo. En cierto modo, me siento como una madre, aunque no lo sea. Es tan gratificante ver que la vida fue tan sencilla en un momento dado. Quiero disfrutar de la vida como ella la disfruta”. Gran confesión.

Selena Gómez antes de ser madre: sus proyectos inmediatos

Mientras tanto, antes de convertirse en madre, Selena Gómez es muy responsable con su trabajo. En estos momentos se encuentra en conversaciones para producir un clásico de las comedias románticas, que pertenece a los años 80: “Working Girl”.

Según el medio Deadline, la actriz y cantante está en plena negociación final para revivir la famosa película de Mike Nichols, que pertenece a 1988 y fue protagonizada por Melanie Griffith, Harrison Ford y Sigourney Weaver.

Dicha cinta fue aclamada por la crítica. Cuenta la historia de Tess McGill (Griffith), una secretaria a la que su jefe le roba una idea donde finge que tiene el trabajo de él. El guion en esta oportunidad ha sido adaptado por Ilana Pena, más conocida por su trabajo en Disney+. Selena Gómez abrazada a su hermanita revela que quiere formar una familia.

Según el medio que dio a conocer la noticia, este remake podría estrenarse en Hulu y, hasta el momento, se desconoce si Selena tendrá un papel en la película, además de producirla. Habrá que esperar a que la propia actriz confirme la novedad.

Por el momento, mientras busca novio de una forma novedosa, la joven exitosa ha estado en medio de los reflectores cuando, como siempre con franqueza, habló acerca del body shaming (burlarse del aspecto físico de una persona) y denunció varios de los comentarios que ha recibido de la gente sobre su peso.

¿Te gusta el camino por el que está orientando su vida?