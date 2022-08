La operación a la que se sometió Alicia Machado antes de ser Miss Universo

Alicia Machado, quien se coronó como Miss Universo en 1996, fue invitada al programa de YouTube de Yordi Rosado en donde hizo muchas confesiones de su vida personal y de su carrera. Pero hubo una en particular que llamó mucho la atención de los espectadores y fue una peculiar operación que se realizó antes de convertirse en la cuarta venezolana en obtener la corona del certamen de belleza.

Al hablar de cirugías estéticas por lo general lo primero que se suele pensar son en las prótesis mamarias, liposucción o rinoplastía. Pero Alicia Machado optó por arreglar una característica de su cuerpo por la que le hicieron bullying durante muchos años y que realmente padecía.

¿De qué se operó Alicia Machado?

Desde muy chiquita Alicia Machado sufría por tener las orejas paradas, una característica que muchos aprovecharon para molestarla y hacerle maldades. Sobre todo su hermano mayor, que constantemente le pegaba en las orejas y le decía Dumbo. Obviamente que esta situación la traumatizó y acomplejó con el tiempo, lo que la llevó a tomar decisiones extremas.

“Cuando estaba chiquita me las pegaba con Kola Loka para ir a las fiestas. Yo siempre he tenido mucho cabello, pero cuando me peinaba con un moño, me cortaba los pelitos y me pegaba mis orejas”, recordó la participante de la casa de los famosos.

Llegó un punto en el que Alicia Machado llevaba a todos lados el pegamento por si se le despegaba repentinamente pudiera solucionarlo en el momento. Obviamente que esto hizo que su piel se irritara y dañara, provocando llagas.

Fue así que cuando creció decidió que tenía que operarse las orejas y solucionar esa característica que tanto la traumaba. Principalmente después de ganar Miss Venezuela y saber que participaría en Miss Universo. Sabía que quería y necesitaba llegar con toda la seguridad en sí misma y sin ningún complejo para poder ganar.

Alicia Machado representando a Venezuela en Miss Universo.

“Empezaban las prótesis y los implantes. Yo para Miss Universo me operé algo que nadie se hubiera imaginado; yo no tengo problemas con las operaciones, no me las he hecho porque no me han tocado. En ese momento me operé las orejas porque era medio Topo Gigita”, confesó Alicia Machado.

Finalmente logró lo que tanto soñaba y se convirtió en Miss Universo 1996 en el evento que se realizó en el Aladdin Theatre for the Performing Arts de Las Vegas, Estados Unidos. Ese fue el comienzo de una carrera plagada de éxitos que continúa hasta la actualidad.

¿Sabías que Alicia Machado se había operado las orejas?