Karol G enamora a todos con su nuevo look

De los últimos años Karol G es una cantante femenina más representativa del género urbano. Sus canciones no solo se han viralizado en las plataformas digitales sino que también han traspasado la barrera del idioma y son coreadas en todas partes del globo. Gracias a ello, en redes sociales, marca tendencia cada vez que realiza una publicación.

Hace unos días Karol G tomó la decisión de cambiar su color de cabello y pasar del azul al rojo. Con es nuevo look la intérprete de la canción "Tusa" ha realizado publicaciones con esta nueva imagen que se han viralizado entre sus seguidores. Muchos de ellos ya han cambiado el color de sus pelos por el de la nacida en Medellín.

Karol G abandonó el azul por el rojo en sus pelos.

Karol G compartió hace algunas horas un reel de fotos donde se puede ver lo bien que le queda esta nueva imagen. En la mismas se puede ver a la cantante colombiana en primer plano tras lucir diferentes posees que enaltecieron su belleza. Además en una las fotos se puede ver el tatuaje de corazón espinado que tiene en uno de sus brazos.

"La gente no sabe que este tatuaje es la apertura de mi (próximo) álbum. Quiero decir, literalmente, muchas cosas parten de aquí. El tatuaje representa un momento de mi vida en el que me cuestioné mucho, me fortalecí y me debilité mucho. Fue un momento muy importante para mí personalmente, no para mi carrera. Para Carolina”, confesó en una entrevista Karol G.

Karol G obtuvo más de 5 millones de reacciones con su publicación.

“El año pasado (2021), te lo digo de corazón... Fue un año que no sé cómo lo hicimos, pero lo superamos", agregó la colombiana de pelos rojos. En la primera mitad de año, Karol G, realizó una gira por toda Latinoamérica.